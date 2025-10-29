El conductor de un autobús escolar da positivo en cocaína y benzodiacepinas en Ourense
Llevaba escolares de entre 7 y 12 años cuando fue detectado por la Guardia Civil
A. C.
La Guardia Civil de Ourense interceptó a un conductor de autobús escolar que transportaba escolares bajo los efectos de las drogas, tal y como arrojó el test de narcóticos que le practicaron los agentes.
Los hechos se produjeron el pasado 14 de octubre durante la campaña de control sobre el transporte escolar que se desarrollaba en la provincia, concretamente en la zona de la Baixa Limia. El conductor llevaba en el momento de la prueba a tres menores de entre 7 y 12 años. Tras someterse a las pruebas de detección de drogas dio positivo en cocaína y benzodiacepinas. Los resultados fueron posteriormente confirmados por un laboratorio homologado, lo que conllevará para el conductor una sanción administrativa de 1.000 euros y la pérdida de seis puntos del carné de conducir.
Desde el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil subrayan que este tipo de comportamientos son casos aislados y puntuales, y recuerdan que el transporte escolar sigue siendo uno de los medios más seguros en la actualidad. No obstante, con el objetivo de mantener y reforzar la seguridad vial, la Guardia Civil continuará realizando controles específicos en el ámbito escolar a lo largo de todo el curso académico.
