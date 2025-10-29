Clamor de médicos de familia al prohibirles derivar a Traumatología a mayores de 65 años

Clamor entre médicos de familia del área sanitaria de Ourense, Valdeorras y Verín, ante un nuevo protocolo del Sergas para el manejo de algias o dolores del sistema músculoesquelético. Aseguran que les va a impedir, a partir del 1 de noviembre —momento en el que entra en vigor—, derivar de forma directa a sus pacientes mayores de 65 años a consulta hospitalaria.

Cuando el paciente supere los 65 años —que es la franja a partir de la que aparecen el mayor número de dolencias de ese perfil musculoesquelético— el médico de familia tendrá que solicitar una consulta telemática con el especialista, y será este el que decida si le pasa consulta presencial o no y o lo manda a algún tipo de pruebas a mayores o a rehabilitación.

Los médicos de familia que están haciendo circular de forma oficial sus quejas por este protocolo, ante la gerencia del Complejo Hospitalario de Ourense (CHUO), muestran sus sospechas de que este protocolo, que, dicen, no impera en otras áreas sanitarias, pueda tener que ver con la alta lista de espera que hay áreas como Traumatología o Rehabilitación, entre otras, con esas lista de espera y para que estas no sigan disparándose.

267 días de lista de espera

En su escrito, con diez puntos de discrepancia, destaca en el décimo de ellos, que en el caso de la derivación a Traumatología —donde las lista de espera es de 88,6 días y de 267 días de media las de Rehabilitación—, «parece razonable pensar que el problema de espera dependa de dicho servicio y no de Atención de Primaria y de su forma de trabajar y derivar».

De hecho, dado que tras la implantación de este nuevo protocolo solo los menores de 65 años tendrán petición directa de cita con el especialista de su centro de salud, los médicos de familia discrepantes aseguran que les llama «la atención que solo se puedan derivar a pacientes menores de 65 años. Quizá los que tengan más de 70 tengan que tener resignación cristiana».

Una de las críticas que hacen los médicos de Atención Primaria contrarios a este manual de trabajo es que tendría que haber sido elaborado con un número «proporcional de todos los especialistas implicados en el mismo»; sin embargo, en este caso «hay muchos participantes de atención hospitalaria y solo un representante de Primaria», critican.

Consideran que si este protocolo se hubiera elaborado «por ambas partes, serían realmente bidireccionales y también sería interesante solicitar pautas para facultativos hospitalarios, que no escriben en las historias clínicas de los pacientes, no hacen las recetas que prescriben, no dan indicaciones claras al paciente y solicitan en un sinfín de «e-consultas» la petición de pruebas que deberían solicitar desde sus servicios, así como, tras un año de espera, derivan al paciente a otro compañero, lo que implica otra espera eterna».

En su misiva, recuerdan al Sergas que «si buscamos la excelencia y el buen hacer debe ser exigida a todos, no solo a un grupo de profesionales a los que a veces se trata con una carencia de respeto profesional y que se sobrecargan con trabajos que no son suyos y, en este caso, sí por el bien del paciente».

Afirman que esa consulta telemática que ahora se propone con el especialista «es importante si se respetan los tiempos de respuesta, dado que hay consultas que pueden resolverse por esta vía sin enviar al paciente al hospital. Pero la existencia de esta forma de derivación de forma única deja con grandes carencias la atención al paciente en muchos casos. Añaden que «cuando se deriva a un paciente a un servicio quirúrgico, el cirujano quiere y debe valorar al paciente de forma física, no solo tras leer un informe y ver las pruebas complementarias. Así debe ser en todas las especialidades.

En cuanto a la derivación a Fisioterapia «supone una espera importante y a veces los tratamientos pautados no son suficientes, pero es imposible prolongarlos en el tiempo debido a la lista de espera que existe».

Ese largo tiempo de espera de 267 día en Rehabilitación empuja también a muchos pacientes a ir a la privada y, con respecto a Reumatología, «nos llama la atención la única derivación por sospecha de espondiloartritis precoz, solo en menores de 45 años y de 40 años en los casos de dolor lumbar inflamatorio . Habrá pacientes de más edad que requieran atención por su parte, aunque no lo clasifiquemos de precoz», indican .

En líneas generales, van marcando toda una serie de pautas de cómo cree que debería de ser la derivación a distintas áreas y servicios de Neurocirugía a Interna y otras, en lo que es una línea de trabajo colaborativo, que les gustaría que se tuviera en cuenta para la elaboración del este protocolo.

El Sergas afirma que este protocolo «no es impositivo» y que «fortalece el papel de Primaria»

El Sergas afirma, en relación a la protesta de médicos de Primaria, que el protocolo para el manejo del dolor musculoesquelético «surge de un intenso trabajo de más de un año con la voluntad de mejorar la atención» a pacientes con este grupo de patologías «de alta prevalencia y gran impacto en la calidad de vida de la población y para darles una respuesta asistencial coordinada y eficiente».Asegura que la redacción y validación del protocolo fue consensuada por profesionales de Atención Primaria y Hospitalaria, en un trabajo conjunto y colaborativo». Para el Sergas, «el objetivo no es otro que facilitar la toma de decisiones, optimizar los recursos y evitar duplicidades de consultas, pruebas o derivaciones innecesarias, especialmente desde ayuntamientos alejados del hospital de referencia, y ofrecer al paciente un itinerario asistencial claro y coherente, que mejore la continuidad de su atención».Este protocolo pretende, además, «fortalecer el papel de la Atención Primaria, incrementando su capacidad resolutiva, mediante la normalización de criterios diagnósticos y terapéuticos, y promoviendo el uso de la consulta telemática como herramienta de integración efectiva con las especialidades hospitalarias más implicadas en el manejo del dolor musculoesquelético: Rehabilitación, Reumatología, Traumatología, Anestesia (Unidad del Dolor), Neurocirugía y Medicina Interna».Afirma que el protocolo no es «impositivo, sino una herramienta de trabajo viva, abierta a la revisión continua y a la mejora permanente». Lo definen como «una guía que recoge criterios clínicos para el manejo asistencial: desde la edad (o situación clínica basal); a las comorbilidades; el resultado de las pruebas; la evolución a justificación clínica, etcétera».