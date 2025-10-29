Burros terapeutas en Allariz: dos décadas de abrazos que curan

En el núcleo de la reserva de la biosfera Área de Allariz, hay una manada de 7 burros con un trabajo muy distinto al típico de sus camaradas équidos. En vez de dedicarse al trabajo o al transporte, su labor es recibir abrazos. El equipo (al que ahora mismo le falta la burrita Olivia, de baja en el hospital por una pata fracturada) ya cuenta con plus de antigüedad en este arduo oficio, pues llevan 20 años como mediadores en las sesiones terapéuticas que organiza la Fundación Andrea dentro del Programa de Estimulación Multifuncional asistido con animales.

Un plan con apoyo público y base científica

El Plan, subvencionado por la Deputación de Ourense, ha permitido que múltiples asociaciones que prestan servicios sociales puedan llevar a sus usuarios a las terapias, que como cuenta la psicóloga responsable del proyecto, María Elsa, «los animales en un entorno natural proporcionan una estimulación adecuada al cerebro, lo que permite un trabajo muy amplio tanto a nivel psicomotriz como a nivel mental y psicológico».

La ciencia avala los beneficios de las terapias con animales

Y para quien lo de las terapias con burros le suene a pantomima, que sepa la ciencia discrepa intensamente. Antes incluso de que la asociación Andrea comenzara a practicar estas sesiones, ya existían numerosas investigaciones científicas que demuestran el carácter terapéutico del contacto con los animales, dentro de un programa riguroso, dirigido y mediado por profesionales del campo de la salud física y mental. Además, la propia María Elisa, junto a todo el equipo humano de la asociación, ha podido notar los beneficios, pues la experiencia diaria de la asociación «demuestra que el trabajo con animales permite una mayor eficiencia y eficacia de la terapia, empezando por el carácter motivador que tienen los animales para que los usuarios participen y realicen las actividades», detalla.