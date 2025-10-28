La Xunta destaca la formación del CIFP Santa María de Europa
d. a.
El delegado territorial da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, destacó ayer en su visitar al CIFP Santa María de Europa la apuesta que lleva a cabo la Xunta de Galicia para adaptar sus modelos formativos a las necesidades y demandas de las empresas de la comunidad. En este sentido, expuso que el Santa María de Europa forma parte de Rede de Centros Integrados da Dirección Xeral de Formación e Cualificación para o Emprego, que forma a trabajadores desempleados y ocupados en los principales sectores productivos, como el electrónico o el agrario, mientras mantiene una estrecha relación con los centros de empleo. Pardo también salientó el proyecto piloto de microcredenciales en competencias digitales especializadas que Emprego pretende aprobar en diciembre con 5 millones de euros.
