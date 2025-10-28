Los recibos de agua y basura subirán y las dos empresas, con los servicios en precario, recibirán 24 millones del Concello

El precio de los recibos del agua y de la basura subirá en Ourense, dos servicios esenciales que prestan empresas con el contrato caducado desde hace años. Ecourense, desde 2022. Viaqua, desde 2017. La semana pasada, la junta de gobierno local aprobó inicialmente un aumento de la tasas de la basura. El coste actual del servicio para el Concello se acerca a los 12 millones por ejercicio. Este lunes, en el mismo pleno que validó la aprobación definitiva de la subida del recibo del agua, se desbloqueó el pago de 24,19 millones para saldar deudas por atrasos del Concello con las dos compañías. El coste anual del saneamiento y depuración de agua es de 9,9 millones para las arcas municipales. El alcalde, Gonzalo Jácome, admite que tener servicios en precario «no es lo ideal», y afirma que la adjudicación de los nuevos contratos de la basura y el autobús está «a punto». La licitación del agua, «en cuestión de un mes», dice. «No son deudas porque sí, sino para pagar servicios prestados». Sobre el aumento de las tarifas alega que es un alza que procede aplicar por ley, una «obligación europea» para ajustar el precio al «coste real del servicio».

La abstención en el pleno del PP y del PSOE permite al gobierno municipal desbloquear los pagos a las dos adjudicatarias. El incremento de la tarifa del agua para los ciudadanos sale adelante gracias a la abstención de los populares. El BNG, que calificó de «roubo» que se acepte el abono de las liquidaciones de la compañía del agua sin situación contractual regularizada y sin una auditoría previa, no llegó a votar. Se fue del pleno con críticas al alcalde y al secretario y ex ‘city manager’, Francisco Cacharro.

«Es un buen acuerdo que va a permitir avanzar con las nuevas concesiones y evitar gastos aún mayores con reclamaciones judiciales e intereses», defiende el concejal Francisco Lorenzo (DO), responsable de Obras Públicas. Argumenta que la negociación con la empresa de saneamiento y depuración del agua redujo la factura hasta un total de 13,607 millones, y va aparejada a 2 en materia de inversiones por parte de la compañía. Según el edil, las reuniones con Ecourense rebajaron en más de un millón la cuenta por los atrasos, hasta los 8,547 millones.

Antes de la salida del pleno, el BNG definió al gobierno local como «incapaz». «Non xestiona e non vale nin para levar unha comunidade de propietarios», expresó el portavoz, Luís Seara. Su homóloga del PSdeG, Natalia González, considera que la acumulación de pagos atrasados a las concesionarias es «consecuencia directa dunha década de deixadez, mala xestión e incompetencia dos gobernos de PP e DO no Concello de Ourense. Permitiron que caducasen as concesións, sen licitar a tempo, e deixando que os servizos se seguisen prestando en precario e fóra da legalidade», resalta. Los 24 millones siguen a otros desembolsos millonarios para compensar a la compañía concesionaria del transporte urbano, que también opera con contrato caducado.

Los concejales de DO, del grupo de gobierno del alcalde Jácome, votando a favor. / IÑAKI OSORIO

Pese a los duros reproches, el PSOE se abstuvo porque asume que el acuerdo es un «mal menor» ante la evidencia de que la factura sería más gravosa con procesos judiciales de por medio. En una línea argumental parecida, pero desligando el pasado propio del periodo de culpas, se justificó también el PP. «Votar en contra sería bloquear y acabaría costando aún más dinero. Tampoco votamos a favor, para no ser cómplices del desgobierno del Concello de Ourense», expresó la concejala popular Noelia Pérez. «La deuda que vamos a pagar es una consecuencia de la dejadez e improvisación durante estos seis años que llevan gobernando. Tuvieron tiempo para licitar, ordenar y pagar», añadió la edil.

Críticos pero colaboradores. La ordenanza de nuevas tarifas del agua sale adelante con el voto a favor de DO y la abstención del PP, que justifica su «postura responsable» para no bloquear la ley, dice la edil Ana Méndez. Demanda una «mesa técnica y social del agua» para calibrar el impacto económico de la nueva tarifa. La ordenanza recibió varias alegaciones, una de ellas de las familias monomarentales, que pedían una bonificación. No fue admitida. Para las familias en exclusión social sí hay, del 100% —no estaba prevista en la anterior tarifa—, además de descuentos para las numerosas.

Hay costes fijos variables según el consumo, en tres tramos en los que el precio aumenta un 50% por franja. «É certo que estamos a pedir un esforzo económico aos nosos cidadáns, pero cremos que é asumible», alega la edil de Hacienda, Tamara Silva. «Para un uso doméstico do tramo de 20 m3 ascendería a 4,75 euros/mes, e para usos non domésticos sería 17,22. Son tarifas por debaixo de Vigo e A Coruña. Hai menores custes fixos porque se busca incentivar as políticas medioambientais de baixos consumos». El PSOE, que votó en contra, cree que la subida de «un 40%, con independencia da renda» perjudica a hogares y negocios al unirse a otros costes de la vida y alzas de precios. El partido cuestiona que «o bono de exclusión social que inclúen é para saír do paso; benefícianse 9 familias», subraya la edil María Fernández. «O goberno local sobe a tarifa da auga e do lixo e non ten en conta que afecta a persoas con problemas para chegar a final de mes», observa la edil.

Ayudas con finalidad social

Con el voto a favor de PP y DO más la abstención del PSOE, el pleno aprobó una modificación de crédito de 2,26 millones, que beneficiarán a la ayuda a domicilio y a entidades como Down Ourense, el Liceo, Amencer y asociaciones vecinales, además de financiar mejoras en edificios públicos.