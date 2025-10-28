Ourense se convierte en epicentro del debate rural europeo

Ourense se convierte desde hoy en el epicentro del debate sobre el futuro del medio rural en España y Europa. El evento «Acuerdo Rural: Liderando la transición desde los municipios rurales», arranca esta mañana en el Centro Cultural Marcos Valcárcel con la participación de representantes institucionales, universidades, entidades sociales y empresariales, además de ayuntamientos de toda España e incluso experiencias internacionales.

Durante dos días, el encuentro buscará sentar las bases de una hoja de ruta común para afrontar los grandes desafíos del rural: la despoblación, la vivienda, la transición energética o la falta de relevo generacional. El evento contará con la presentación de casos de éxito de asentamientos en el rural a cargo de sus propios alcaldes impulsores. También contará con distintas mesas de trabajo en las que se analizarán propuestas concretas en torno a vivienda y rehabilitación, recuperación de tierras, empleo verde, nuevas economías y digitalización, con el propósito de que las conclusiones se traduzcan en un documento estratégico que sirva de guía para los próximos años.

El Acuerdo Rural cuenta con el respaldo de la Xunta de Galicia, la Diputación de Ourense, la Secretaría General para el Reto Demográfico y la FEMP, y nace con vocación de continuidad. «No se trata de un foro más, sino de un movimiento que quiere situar al medio rural en el centro de la agenda política y social», explicaron los organizadores durante la presentación. Desde el Concello de Carballeda de Avia, impulsor de la iniciativa, subrayan que el evento aspira a consolidar una red estable de cooperación entre municipios que permita compartir conocimiento, recursos y soluciones adaptadas a cada territorio.

El comité de expertos encargado de diseñar los contenidos está formado por Jaime Izquierdo, escritor y referente en transición rural; Juan Carlos Pérez, fundador de Aldealista; Manuel Rodríguez, director de la Fundación RIA; e Inés Santé, profesora del Laboratorio del Territorio de la USC. Todos ellos coinciden en que “los pueblos no son el pasado, sino la clave del futuro”, y que es necesario un cambio de enfoque que permita vincular la innovación y la sostenibilidad con la vida rural.

Ourense acoge así un encuentro que busca marcar un antes y un después en la forma de entender y gestionar el medio rural, convirtiendo la provincia en un punto de partida para un nuevo modelo de desarrollo.