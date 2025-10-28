El montaje del árbol gigante de Navidad arranca 39 días antes del encendido

Para que la Navidad brille en las fechas centrales de diciembre y enero, los preparativos comienzan con antelación. El trámite administrativo se remonta meses. En agosto, la junta de gobierno local adjudicó a la empresa Iluminaciones Ximénez SA —la única que se presentó al concurso— el suministro y la instalación en régimen de alquiler de los elementos decorativos del alumbrado de Navidad en la ciudad de Ourense. Asume el contrato desde 2020. El encendido está previsto para el 5 de diciembre, en la víspera del puente festivo. Este lunes, 39 días antes de esa fecha señalada, comenzaron los trabajos para el montaje del árbol gigante, en la plaza de Bispo Cesáreo. Además, en algunas calles, como Curros Enríquez, ya se han instalado arcos decorativos. Desde mediados de septiembre, y con más frecuencia en las últimas semanas, los operarios llevaron a cabo trabajos de preinstalación eléctrica para la decoración navideña. El coste de las luces, 596.000 euros.