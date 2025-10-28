El metal rechaza la propuesta de convenio y sigue la huelga

Tras siete horas de reunión para negociar un nuevo convenio, la representación metalúrgica en Ourense de los sindicatos UGT y CIG han rechazado las propuestas de la parte empresarial, y mantienen la huelga que empezará hoy y se extenderá hasta el jueves.

En un comunicado de la Confederación de Empresarios de Ourense, la parte empresarial ha «lamentado la falta de acuerdo», y remarca que ofreció a los trabajadores una subida progresiva del sueldo de 12,75% durante los tres años de convenio, lo que supondría 555 euros más al año.

Por su parte, la organización sindical ya había avisado en la convocatoria de huelga que sus demandas eran un convenio de dos años con una subida salarial de 100 al mes, con actualización del IPC. En este sentido, la patronal propuso una revisión si el IPC superaba el 9,50%.