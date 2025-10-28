Jácome carga de nuevo contra el exalcalde Paco Rodríguez por no ir a los plenos: «Es vomitivo»
Redacción
Ourense
Veinticuatro de los 27 concejales de Ourense asistieron al pleno extraordinario de este lunes. No acudieron Francisco Javier Rodríguez Nóvoa (PP), José Ángel Vázquez Barquero (PSOE), que presentó hace unos días su dimisión —renuncia de la que se dio cuenta ayer al inicio de la sesión—, y el exalcalde Francisco Rodríguez, que lleva más de dos años de mandato sin asistir a los plenos, por razones de salud. El regidor, Gonzalo Jácome, arremetió con dureza contra el exalcalde socialista. «Pone la excusa de cuestiones de salud pero es mentira porque en muchos actos oficiales del PSOE allí está. Es algo vomitivo lo que está haciendo. Nunca mereció haber tenido el honor de haber sido alcalde de esta ciudad», critica Jácome.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Muere la periodista ourensana María Doallo a los 35 años
- Encuentro en Ourense del de los centros de Carmelitas
- Un agresor machista impedía a su mujer comer en el salón, llamar a su familia o descubrirse el rostro
- Un hombre que amenazó con prender fuego, detenido por el incendio de Carballeda de Avia
- Lucas Hermida, el ingeniero ourensano que escuchará el suspiro del universo
- Un simulacro en un túnel de la A-52 cortará parcialmente el tráfico durante cinco horas
- Caballos apaleados junto a un colegio y tres acusados a juicio siete años después
- Las primeras lluvias agravan los efectos de la mayor ola de incendios en Ourense