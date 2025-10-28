Jácome carga de nuevo contra el exalcalde Paco Rodríguez por no ir a los plenos: «Es vomitivo»

Veinticuatro de los 27 concejales de Ourense asistieron al pleno extraordinario de este lunes. No acudieron Francisco Javier Rodríguez Nóvoa (PP), José Ángel Vázquez Barquero (PSOE), que presentó hace unos días su dimisión —renuncia de la que se dio cuenta ayer al inicio de la sesión—, y el exalcalde Francisco Rodríguez, que lleva más de dos años de mandato sin asistir a los plenos, por razones de salud. El regidor, Gonzalo Jácome, arremetió con dureza contra el exalcalde socialista. «Pone la excusa de cuestiones de salud pero es mentira porque en muchos actos oficiales del PSOE allí está. Es algo vomitivo lo que está haciendo. Nunca mereció haber tenido el honor de haber sido alcalde de esta ciudad», critica Jácome.