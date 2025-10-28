Inversiones de 4,4 millones de euros en 4 años darán más medios a los bomberos

Desde la adquisición de equipos de salvamento acuático, carpas para la atención en emergencias, una autobomba y un vehículo autoescalera de 32 metros —para los rescates a mayor altura—, hasta la incorporación de drones para prevención, rescates y extinción de incendios, además de reformas necesarias en el parque de bomberos, adquisición de trajes o cursos de formación. El servicio público recibirá inversiones por importe de 4,4 millones de euros en un plan de cuatro ejercicios, de 2025 a 2028. El pleno de este lunes dio luz verde a este proyecto, con el voto a favor de DO y las abstenciones del PP y PSOE (el BNG abandonó antes la sesión).

Las compañías aseguradoras se harán cargo del 90% de la financiación, mientras que el Concello de Ourense asumirá el importe restante: 442.000 euros.

«Con todo lo que sea mejorar un servicio público esencial estamos de acuerdo, pero el plan no es ambicioso ni serio», cuestiona la concejala del PSOE María Fernández. Tras exigir el pago de los salarios íntegros a los bomberos, incluidos las horas extra, la edil critica que las medidas previstas son «un parche». Fernández recuerda que los bomberos «trabajan con medios muy inferiores a los que necesitan», cuya labor en beneficio de los ciudadanos califica como «excepcional». La concejala insta al gobierno local a que «apueste por los servicios públicos esenciales». Entre las acciones que el PSOE estima necesarias está la construcción de un complejo que centralice las áreas de emergencias municipales: Policía Local, bomberos y Protección Civil.

Urgen un plan de emergencias

El PP también se abstuvo para facilitar la aprobación del plan inversor, aunque, como el PSOE, se expresó en tono crítico en el debate. «Somos la única gran ciudad de Galicia que a día de hoy no tiene un plan de emergencia municipal», advirtió el edil Jorge Pumar. Los populares creen que esa estrategia resulta clave para saber cómo actuar de forma eficaz y coordinada ante una catástrofe. En el PP son partidarios de estrechar la cooperación con los concellos limítrofes y la Diputación.