La Diputación destina 500.000 euros a revitalizar el rural

La Deputación de Ourense ha acordado en su última Xunta de Goberno activar un Plan Provincial de Vivenda para revitalizar los concellos menos habitados de la zona. La propuesta, acordada en pleno en el mes de abril, cuenta con una partida de 500.000 euros, y está destinada a promover que los propietarios de viviendas en desuso en los concellos de menos de 20.000 habitantes destinen sus inmuebles para alquilarlos como residencias.

El Plan de Vivenda no está destinado directamente a que los futuros inquilinos puedan acceder a una renta asequible, sino a facilitar que las propiedade a las que ahora mismo no pueden acceder formen parte del mercado inmobiliario que buscan. Así, los concellos que cumplan con los requisitos deberán hacer una única solicitud, en la que expongan las reformas y adquisiciones, tanto de edificios públicos como privados, que quieren financiar para transformarlos en residencias. Cada beneficiario podrá recibir un máximo de 40.000 euros, y las ayudas se podrán solicitar hasta 2 meses pasados de la publicación del plan en el BOP.

En la misma sesión, la Xunta de Goberno provincial aprobó otros asuntos por un importe global que supera los 900.000 euros, repartidos entre concellos, entidades sociales e iniciativas deportivas y culturales. Entre las partidas más destacadas figuran 204.000 euros en ayudas directas a seis municipios (O Irixo, Riós, San Xoán de Río, Vilamarín, A Peroxa y Cortegada) destinadas a gastos corrientes y pequeñas actuaciones municipales. Además, la asociación AFAOR recibirá 40.000 euros para ampliar sus instalaciones y mejorar la atención a las personas usuarias.

En el apartado de impulso económico e igualdad, la Deputación aprobó 74 ayudas dentro del programa «EmprendOU en feminino», con una inversión de 100.000 euros, para apoyar a mujeres emprendedoras de la provincia. También se concedieron 54 subvenciones a entidades deportivas y asociaciones sin ánimo de lucro para la organización de eventos, por un total de 79.231 euros.

La Xunta de Goberno dio luz verde, además, a los precios públicos de Pazolandia, que se celebrará del 26 de diciembre al 4 de enero y mantendrá las tarifas del pasado año: 5 euros por entrada individual y 4 euros para grupos organizados por concellos o asociaciones.

Por último, se aprobó el Plan Anual de Publicaciones de la Deputación, compuesto por siete obras de temática histórica y cultural, entre ellas títulos de autores como Carlos Taboada Tundidor o Anselmo López Carreira. Uno de los volúmenes, A Virxe do Cristal, de Xosé Manuel del Caño se distribuirá de forma gratuita en bibliotecas y puntos de lectura de la provincia.