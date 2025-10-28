Dos heridos tras un accidente entre un camión de madera y una furgoneta en la A-52

Un accidente en la A-52, a la altura de Melón, entre un camión que transportaba madera y una furgoneta se ha saldado con dos heridos. Uno de los afectados quedó atrapado en su vehículo tras el impacto.

El suceso ocurrió sobre las 20.30 horas de este martes, concretamente en la parroquia de Santa María de Quins, perteneciente al municipio de Melón, en la comarca de O Ribeiro.

La furgoneta habría golpeado al tráiler cuando ambos se dirigían por una carretera de tres carriles de subida en medio de la autopista del Atlántico, en sentido Vigo.

Los dos heridos fueron trasladados al CHUO. Hasta el lugar de los hechos, acudieron los Bombeiros do GES de Ribadavia, los Bombeiros do Ribeiro-Arenteiro, la Guardia Civil de Tráfico y un equipo sanitario formado por el 061 y un médico y un enfermero del PAC de Ribadavia.