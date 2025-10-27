Tres proyectos ourensanos para un turismo sostenible
Fueron elegidos en el programa Hackathon con soluciones innovadoras e inclusivas
REDACCIÓN
El Hackathon de Turismo Policéntrico Inteligente, celebrado este sábado, en el marco del proyecto europeo POST (Polycentric Sustainable Tourism), reunió a varios equipos multidisciplinares que trabajaron en la creación de soluciones innovadoras para el desarrollo de un modelo de turismo sostenible, inclusivo y accesible en la provincia de Ourense, un proyecto apoyado desde la Diputación, representada entre otros pro el diputado Jorge Pumar
Los proyectos ganadores del Hackathon de Turismo fueron Equipo «Pegadas con eco» por el proyecto «Rutas inteligentes y multiexperiencia». El Equipo «Rebrota» por el proyecto «Resiliencia frente al cambio climático y la a cuperación del paisaje» y el e quipo «Ourense Explora» por él proyecto «Pasaportes territoriales y recompensas».
