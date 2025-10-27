Premio para los vecinos de As Conchas por su lucha ecológica por el río Limia

La Asociación de Vecinos de As Conchas, en el epicentro de la lucha contra la grave contaminación del embalse del mismo nombre por vertidos a acuíferos y al cauce del río Limia de aguas no depuradas de explotaciones agrícolas y ganaderas, acaba de recibir el Premio Osíxeno colectivo otorgado por Adega (la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza), por el trabajo de años que estos vecinos realizan contra la degradación ambiental de su entorno. Una lucha que se ha saldado hace unos meses con una sentencia del TSXG que exige a las administraciones autonómica y central que frenen esos vertidos contaminantes y que ha sido pionera en Europa.

Durante el acto de entrega del galardón, celebrado en A Coruña, representantes de la asociación agradecieron el reconocimiento y recordaron el esfuerzo compartido de muchas personas y entidades.

«Este premio nos llena de orgullo y simboliza la resistencia, el amor por la tierra y la defensa de la vida que nació al lado del río Limia», expresaron. También destacaron el apoyo de Amigas da Terra, CECU y Clean Earths, así como el trabajo de la Sociedade Galega de Historia Natural y de la plataforma Agua Limpa xa.

El colectivo recordó además a los científicos y peritos que pusieron su saber al servicio de la verdad para demostrar la contaminación ambiental del río: Josep Cid, Eduardo Costas, Juan Martínez, Serafín González y Antonio Delgado Huertas. También tuvieron un recuerdo especial para las vecinas y vecinos «que ya no están con nosotros, pero dejaron un legado inmenso: un paraíso que supieron cuidar, amar y defender, y que nos enseñaron a proteger».

Estos Premios Osíxeno 2024-2025 se fueron también en el apartado individual para Noemí Vázquez Nogueiras regente del espacio cultural Arca de Noe en Vilar de Santos y el Osíxeno de Honor para Marcial Barral, histórico de Adega y activista desde finales de los años 90 en la defensa del río Ulla y de la comarca de A Ulloa.