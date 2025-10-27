Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A pleno hoy otra modificación de crédito por 24 millones para pagar atrasos

REDACCIÓN

Ourense

El Concello de Ourense lleva hoy a pleno extraordinario otra modificación de crédito, por 24.192.381 euros con cargo al remanente de tesorería, para gastos generales y retribuciones a las concesionarias de limpieza y gestión de agua y saneamiento.

Entre las partidas están la dedicada la gestión de la EDAR de Reza, Santa Cruz de Arrabaldo y As Coiñás con 1.777.611,53 euros; una partida para la firma de saneamiento y depuración de 13.607.117 euros y otra de 8.547.462 euros para la empresa de limpieza. También se prevé aprobar la ordenanza reguladora de las tarifas de abastecimiento y saneamiento y depuración del agua. El pleno dará cuenta de la dimisión del edil socialista José Ángel Vázquez Barquero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents