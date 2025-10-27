A pleno hoy otra modificación de crédito por 24 millones para pagar atrasos
REDACCIÓN
Ourense
El Concello de Ourense lleva hoy a pleno extraordinario otra modificación de crédito, por 24.192.381 euros con cargo al remanente de tesorería, para gastos generales y retribuciones a las concesionarias de limpieza y gestión de agua y saneamiento.
Entre las partidas están la dedicada la gestión de la EDAR de Reza, Santa Cruz de Arrabaldo y As Coiñás con 1.777.611,53 euros; una partida para la firma de saneamiento y depuración de 13.607.117 euros y otra de 8.547.462 euros para la empresa de limpieza. También se prevé aprobar la ordenanza reguladora de las tarifas de abastecimiento y saneamiento y depuración del agua. El pleno dará cuenta de la dimisión del edil socialista José Ángel Vázquez Barquero.
