Manifestación contra el «deterioro de la sanidad pública» en Valdeorras

La Plataforma Sanitaria de Valdeorras ha convocado una manifestación el próximo 22 de noviembre, a las 18.00 horas, con salida desde su hospital comarcal, en protesta por lo que considera un «grave deterioro, persistente y acentuado en el tiempo, de la atención sanitaria, tanto primaria como hospitalaria, en nuestra área de Valdeorras, Bolo y Trives».

Afirman que un grupo de personas «decidimos involucrarnos y revitalizar la Plataforma Sanitaria de Valdeorras, Bolo y Trives porque creemos que tenemos derecho a la misma calidad asistencial que cualquier otra persona, viva donde viva» .

Explican que la sanidad de su distrito ofrece 3 PAC (O Barco, Trives y Viana do Bolo), una zona especial de Urgencias (ZEU de A Veiga - O Bolo) y un hospital público (HPV), sin embargo « esta organización está fallando por baja dotación de recursos humanos y materiales e inadecuación de los servicios con respecto a las necesidades poblacionales. No se tiene en cuenta la dispersión poblacional, el envejecimiento, las dificultades para acudir a los centros distantes, la cronicidad o las pluripatologías», indica la plataforma.

Los centros de salud de O Bolo, A Veiga y Rubiá perdieron su respectivo médico «y a otros se les envía médicos por media jornada o se les recortan las dotaciones sin cubrir bajas o permisos», lamenta. Desaparecen servicios como de Urología, o los servicios clínicos del hospital, advierten. Incluyen una larga lista de carencias en áreas y personal, así como listas de espera para intervenciones quirúrgicas en su hospital incrementaron en un 44 % con respeto al semestre anterior, según los datos que da el propio Sergas.