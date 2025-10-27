Manifestación contra el «deterioro de la sanidad pública» en Valdeorras
Será el 22 de noviembre tras reactivarse la Plataforma Sanitaria de la comarca
redacción
La Plataforma Sanitaria de Valdeorras ha convocado una manifestación el próximo 22 de noviembre, a las 18.00 horas, con salida desde su hospital comarcal, en protesta por lo que considera un «grave deterioro, persistente y acentuado en el tiempo, de la atención sanitaria, tanto primaria como hospitalaria, en nuestra área de Valdeorras, Bolo y Trives».
Afirman que un grupo de personas «decidimos involucrarnos y revitalizar la Plataforma Sanitaria de Valdeorras, Bolo y Trives porque creemos que tenemos derecho a la misma calidad asistencial que cualquier otra persona, viva donde viva» .
Explican que la sanidad de su distrito ofrece 3 PAC (O Barco, Trives y Viana do Bolo), una zona especial de Urgencias (ZEU de A Veiga - O Bolo) y un hospital público (HPV), sin embargo « esta organización está fallando por baja dotación de recursos humanos y materiales e inadecuación de los servicios con respecto a las necesidades poblacionales. No se tiene en cuenta la dispersión poblacional, el envejecimiento, las dificultades para acudir a los centros distantes, la cronicidad o las pluripatologías», indica la plataforma.
Los centros de salud de O Bolo, A Veiga y Rubiá perdieron su respectivo médico «y a otros se les envía médicos por media jornada o se les recortan las dotaciones sin cubrir bajas o permisos», lamenta. Desaparecen servicios como de Urología, o los servicios clínicos del hospital, advierten. Incluyen una larga lista de carencias en áreas y personal, así como listas de espera para intervenciones quirúrgicas en su hospital incrementaron en un 44 % con respeto al semestre anterior, según los datos que da el propio Sergas.
