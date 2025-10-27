Galicia reescribe su pasado olivarero, con 140 productores, mas de la mitad en Ourense

Ourense vuelve a ser tierra de olivos como hace siglos, y el fruto está ya a punto de maduración y próximo en la cosecha en toda Galicia y en multitud de pequeñas plantaciones de la en toda a provincia. La Asociación de Productores de Aceite y Aceituna de Galicia, Apaag «aglutina a unos 140 productores, de los cuales más de la mitad están en la provincia de Ourense ya en torno a cinco almazaras, aunque por ahora son pequeñas producciones, la mayoría para consumo propio. Ahora en muchas zonas, se siguen sustituyendo los viñedos, por los olivos, como pues son más fáciles de cultivar» afirma Alfonso Udías, que acaba de ser reelegido presidente de la Apaag, con sede en Ourense.

Las aceitunas a punto ya para la cosecha en breves días, en una plantación de Arnoia, Ourense / Iñaki Osorio

Allí donde se da el vino, suele prosperar el olivo y en algunos puntos, como Arnoia, tienen ya una asociación, Olivarnoia, que aglutina ya 14 socios, pequeños productores que tienen ya su propia almazara o prensa para extraer el aceite de su cosecha, sin tener que desplazarse a los pocos lugares que existen con su producto y pagar por ello.

«No hay nada como consumir un aceite de cosecha propia. Sabes lo que estás comiendo y no hay un sabor igual», explica Manuel Fernández. Es uno de los socios de Olivarnoia, y reside en un pueblo de curioso nombre, Oliveira, que hace entrever alguna antiquísima relación con un cultivo que él fue el primero en recuperar en su pueblo.

«En mi caso empecé a plantar los primeros olivos hace veinte años, cuando me di cuenta de que me estaba haciendo mayor, y en un terreno en el que tenía cepas, pues cultivar estas últimas es mucho más trabajoso, y me iba a ser más difícil cuidar las vides con la edad. Me gustó y seguí plantando más. Con el tiempo fueron apareciendo otros pequeños productores en Arnoia, ya somos 14 por ahora, en puntos muy distintos, no solo en Oliveira, y decidimos crear nuestra propia almazara» .

En algún caso las grandes comercializadoras, como Abril, asesoran y compran los productores gallegos de aceituna. «Llegaron a pagar 1,70 por kilo de aceituna, así que la gente tiene que entender que en el caso de que este aceite de cosecha propia lo cobren los que lo venden a 30 euros el litro o más, deben de saber que hacen faltan mínimo 8 kilos de aceituna para poder conseguir un litro de aceite», explica Manuel.

Él no vende el aceite. Lo disfruta. Las variedades que se están cultivando en su caso y en la mayoría de las producciones de la provincia y de Galicia son las de arbequina o picual. «Conseguir que lleguen a recuperar la autóctonas será complejo. Lo verán mis nietos», afirma Manuel con humor

El presidente de Apaag ratifica que «aún cuando por ahora se trate de variedades foráneas, estas producciones suelen tener unas característica propias por el tipo de clima o de tierras que hay en Galicia, que permiten producir unos aceites muy apreciados».

En esta Apaag a la que está asociado también el colectivo de Arnoia al que pertenecen Manuel y otros, pequeños productores, no les gusta hablar de cifras porque saben que la producción aquí es minifundista y muy disgregada en lo geográfico. Sin embargo, si bien las tradicionales zonas productoras estaban en Lugo, en concreto en Quiroga, y en Ourense en Valdeorras, en los últimos lustros el interés crece, con gran pujanza en O Ribeiro o recuperando olivares en Monterrei, Ribeira Sacra y en otros puntos como Rosal y Deza en otras provincias de Galicia.

Alfonso Udías: «El CSIC trata de recuperar una decena de variedades de olivos autóctonas»

Alfonso Udias presidente de Apaag / FDV

Alfonso Udías, el residente de la Asociación de Productores de Aceite y Aceituna de Galicia, colectivo que se fundó hace ya 11 años y que tiene su sede en Ourense, reconoce que una de las funciones de esta asociación es precisamente guiar y asesorar a sus asociados, y a veces trabajar «en clave pedagógica, y ser punto de encuentro para que el pequeño productor vaya alineando sus expectativas con la realidad» indica, porque en pequeñas o medianas plantaciones que son la mayoría, solo se puede pensar en un cultivo para autoconsumo de un producto de altísima calidad, o como un pequeño ingreso alternativo si se vende la aceituna, pese a que el olivo empieza a producir muy rápido.Pero una de las grandes apuestas es recuperar los orígenes, y el centro de investigaciones CSIC en Galicia, · trabaja «en la recuperación de una decenas de variedades de olivos autóctonos, cuya recuperación es compleja». Son variedades propias de oliva mansa y brava y es una de las apuestas de este interesante mundo en el que una minoría empieza a comercializar Aceites de Oliva Virxe Extras Galegos. En esta «Misión biológica» de recuperación que se está llevando a cabo en el Pazo de Salceda en Pontevedra, sede del CSIC, donde la asociación que preside Udías realizó su última asamblea genera., trabaja Carmen Martínez, jefa del grupo de viticultura, olivo y rosas, y que incluye este trabajo investigador de plantación de las los olivos autóctonos, los que se está tratando de sacar adelante.Una investigación que, además de su repercusión agrícola, , tiene unas interesante historia, pues volverían variedades que ya introdujeron se cree los romanos y tuvieron luego su etapa de desaparición en el siglo XVII.