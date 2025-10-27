Éxito del Salón del Automóvil, con 286 coches vendidos y 10.500 visitas

Ourense, con el parque móvil más envejecido de España (una media de 17 años), lo ha rejuvenecido, aunque sea levemente, gracias al éxito Salón del Automóvil de Expourense, clausurado ayer, que ha cerrado 286 operaciones de venta de vehículos nuevos o de ocasión y contó con 10.500 visitantes. Una cifra, esta última, que se ve con esperanza en el sector de la automoción, pues muchos de los que probaron algún coche en la feria, pasan luego por el concesionario.

Los datos de 16ª edición, que cerró sus puertas en la tarde de ayer, corroboran el éxito, después de celebrar la cita dedicada al Vehículo Nuevo (la pasada semana) y al Vehículo de Ocasión (cita de este fin de semana) los dos salones abiertos durante 6 jornadas de feria.

De esos 286 coches vendidos, 122 era n nuevos y 164 de ocasión. Los organizadores mostraron su satisfacción por estos resultados e indican que esta edición cumplió una vez más sus expectativas de público y ventas. Fue una cita organizada de forma conjunta entre Expourense y Acauto –Asociación de Concesionarios de Automóviles de Ourense– , en colaboración con la Diputación Provincial de Ourense.

Los visitantes interesados en buscar su mejor opción entre en un enorme mar de coches, expuestos, pudieron elegir entre las propuestas de los 15 concesionarios participantes, que representaban a 27 marcas. Satisfacción además porque están seguros de que las cifras de ventas ascenderán en los próximos días, ya que es frecuente que se cierren, durante esta semana y la próxima, operaciones que empezaron a fraguarse durante la celebración de la feria.

Los organizadores consideran que el salón volvió a conseguir sus objetivos, al concentrar una oferta tan distinta de marcas y precios en un solo recinto, lo que facilita enormemente las elección a las personas interesadas en cambiar de coche.

Insisten en que se contribuye a a reducir la antigüedad del parque móvil de Ourense que, con 17 años de media, es la más alta de España. Por ello, y como incentivo para animar a los visitantes a agilizar el proceso de decisión, la organización volvió a poner en marcha el sorteo, entre aquellos que compraron un automóvil durante el salón, de un bono descuento por importe de 6.000 euros a descontar del precio de venta del vehículo adquirido, lo que supone el descuento más grande realizado en ferias de este tipo en Galicia.

El sorteo se hará ante notario en la CEO el 28 de octubre entre las papeletas que cubrieron los compradores de un coche, y el afortunado o afortunada recibirá el bono de 6.000 euros, que se le aplicará de descuento sobre el precio del vehículo comprado.