El Concello refuerza buses y amplia horarios en los cementerios

El Concello de Ourense va a facilitar las visitas a los cementerios municipales durante estas inminentes festividades de Todos los Santos y Fieles Difuntos, y anuncia la ampliación de los horarios de apertura de los cementerios y refuerzo de líneas de bus a los mismos.

Los cementerios de San Francisco, Santa Mariña y As Caldas estarán abiertos ininterrumpidamente de 9.00 a 19.30 horas, también durante el fin de semana, ampliando sus horarios ya que habitualmente, cierran a mediodía durante los días festivos y fines de semana.

Para facilitar los desplazamientos, el servicio de autobuses ampliará hasta el cementerio de Santa Mariña el recorrido de la línea 11 «Santa Marina – Viso» durante los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre. El viernes, 31 saldrá un autobús cada media hora desde el cementerio de Santa Mariña, a partir de las 9.15 horas hasta las 19.45 horas , y desde O Viso, desde las 8.15 hasta las 18.45 horas El sábado, 1 y el domingo, 2 habrá salidas cada hora desde el cementerio entre las 9.45 y las 19.45 horas y desde O Viso entre las 8.45 y las 18.45 horas

El Obispado también hará oficios litúrgicos en los cementerios. El sábado, 1 de noviembre una misa a las 13.00 horas en el cementerio de Santa Mariña. A las 16.00 horas celebración de la palabra en cementerio de As Caldas y a las 17.30 en el de San Francisco. El domingo 2 de noviembre a las 13.00 horas misa en cementerio d e Santa Mariña, y a las 16.00 horas acto religioso en el de As Caldas.