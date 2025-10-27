El alcalde de Vilar de Santos renuncia por causas personales tras ocho meses en el cargo

Vilar de Santos cambiará de alcalde, tras la dimisión comunicada este lunes por el actual regidor, Rubén Colmenero Ferreiro, del Bloque Nacionalista Galego (BNG). El primer edil ha decididio presentar su renuncia debido a motivos «persoais e urxentes» que resultan incompatibles con la dirección del Ayuntamiento. Llevaba solo ocho meses en el cargo, desde que tomó posesión el pasado mes de febrero, en sustitución de Antonio Míguez.

Según un comunicado difundido por el Bloque, la decisión de Colmenero de abandonar la alcaldía se debe a un cambio de etapa personal y vital. El alcalde dejará el cargo «cun fondo agradecemento e coa emoción de quen marcha sabendo que fixo todo o posible por mellorar o seu concello e servir á veciñanza de Vilar de Santos», subraya. El equipo de gobierno del BNG en el concello muestra su «respecto» por la decisión adoptada por el regidor, y le desea éxitos en los próximos proyectos.

Además, el partido expresa el «agradecemento de toda a militancia polo traballo e o compromiso de Rubén Colmenero, pola súa dedicación, polo tempo e esforzo entregados ao BNG, así como pola súa entrega ao concello e ao servizo da veciñanza de Vilar de Santos».