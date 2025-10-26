Xosé Luis Méndez Ferrín, premiado con el Veliano de Honra en Cartelle

El auditorio municipal de Cartelle, en Outomuro, se convirtió ayeren un espacio de homenaje al aclamado escritor, profesor y activista Xosé Luis Méndez Ferrín, que fue galardonado con el Veliano de Honra que cada año entrega la Fundación Carlos Velo a aquellas fiugras que comparten la labor cultural, docente e intelectual del cineasta ourensano que les da nombre.

Un acto que contó con la actuación de Pandeireteiras do Forrollo y las intervenciones del alcalde de Cartelle y presidente da Mancomunidade de Celanova, Jaime Sousa, y la presidenta de lafundación, Carmen Leyte Coello. Desafortunadamente, Méndez Ferrín no pudo estar presente en el acto por su delicado estado de salud, pero encargó su laudatio al periodista Antón Piñeiro Feijoó, quien transmitió a los presentes la ilusión que le hacía recibir el premio y la gran admiración que el galardonado sentía por Carlos Velo,además de compartir una carta personal entre ambos eruditos para el disfrute del público.

Méndez Ferrín recoge así el testigo de la Fundación Penzol, quien recibió el año pasado este mismo premio, y pasa a ser una de las cualificadas garantías de las esencias velianas, así como custodia de su memoria.