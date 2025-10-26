Xosé Luis Méndez Ferrín, premiado con el Veliano de Honra en Cartelle
El escritor y profesor excusó su presencia en la entrega del galardón de la Fundación Carlos Velo con el que reconocen su labor en preservar la memoria del cineasta ourensano
d. a.
El auditorio municipal de Cartelle, en Outomuro, se convirtió ayeren un espacio de homenaje al aclamado escritor, profesor y activista Xosé Luis Méndez Ferrín, que fue galardonado con el Veliano de Honra que cada año entrega la Fundación Carlos Velo a aquellas fiugras que comparten la labor cultural, docente e intelectual del cineasta ourensano que les da nombre.
Un acto que contó con la actuación de Pandeireteiras do Forrollo y las intervenciones del alcalde de Cartelle y presidente da Mancomunidade de Celanova, Jaime Sousa, y la presidenta de lafundación, Carmen Leyte Coello. Desafortunadamente, Méndez Ferrín no pudo estar presente en el acto por su delicado estado de salud, pero encargó su laudatio al periodista Antón Piñeiro Feijoó, quien transmitió a los presentes la ilusión que le hacía recibir el premio y la gran admiración que el galardonado sentía por Carlos Velo,además de compartir una carta personal entre ambos eruditos para el disfrute del público.
Méndez Ferrín recoge así el testigo de la Fundación Penzol, quien recibió el año pasado este mismo premio, y pasa a ser una de las cualificadas garantías de las esencias velianas, así como custodia de su memoria.
- Un agresor machista impedía a su mujer comer en el salón, llamar a su familia o descubrirse el rostro
- Un hombre que amenazó con prender fuego, detenido por el incendio de Carballeda de Avia
- Lucas Hermida, el ingeniero ourensano que escuchará el suspiro del universo
- Un simulacro en un túnel de la A-52 cortará parcialmente el tráfico durante cinco horas
- Caballos apaleados junto a un colegio y tres acusados a juicio siete años después
- Las primeras lluvias agravan los efectos de la mayor ola de incendios en Ourense
- El Concello adjudica la gestión del café La Pajarera a una firma de transporte
- Fallece la periodista ourensana María Doallo a los 35 años