Xornada Micolóxica en Os Barrocás para aprender a recoger y reconocer setas
REDACCIÓN
La Asociación de Vecinos Os Barrocás acoge hoy una jornada micológica que dará comienzo las 9.45 horas y remata a las 14.00 horas impartida a cargo de dos expertos y divulgadores como Ricardo y Alejandro Mínguez.
La jornada tiene dos apartados muy diferentes, uno preparatorio del mundo de la micología, en el que son expertos ambos divulgadores con varios libros publicados en la materia, y que se realizará en el local bajo 1 de la urbanización Barrocás. Luego habrá otro apartado práctico, al que se recomienda llevar navaja, cesta y ropa adecuada para la ocasión así como chubasquero, en el que los participantes saldrán cada uno en sus coches.
A las 13.00 horas está previsto el regreso al local de Os Barrocás para clasificar lo recogido , y a las 14.00 horas está previsto que remate la actividad divulgativa y se procederá a hacer una exposición con todo lo recolectado por los participantes.
