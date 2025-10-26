Vendimia buena en Galicia pero con caída en tres DO de Ourense

La vendimia ha concluido en Galicia con 75,8 millones de kilos de uva cosechados, un 2,4% más que los 74 millones de kilos de 2024, por lo que se convierte en una de las más abundantes de la historia en la comunidad.

No obstante, hay diferencias entre las cinco denominaciones de origen (DO): por un lado, el récord histórico de Rías Baixas y Monterrei; por el otro, caídas en Ribeira Sacra, Valdeorras y Ribeiro, que se anota el peor año en cantidad cosechada desde que hay registros.

También histórica ha sido la cosecha de Monterrei, con 8.072.785 kilos recolectados, un 5% más, la mayoría de uva blanca (6,3 millones de kilos). El presidente del Consello Regulador, Manuel Vázquez Losada, subraya que «estos datos se deben al incremento de hectáreas, de 795 en la pasada campaña a las 852 actuales».