El termalismo social trajo 26.000 visitantes a Ourense y dejó un impacto de 7 millones

El modelo de termalismo social puesto en marcha por la Diputación de Ourense ha traído ya más de 26.000 usuarios a los balnearios de la provincia que recibieron más de 200.000 tratamientos termales y dejó en los balnearios de la provincia un impacto de unos 7 millones de euros, en muchos casos en épocas que de otro modo tendrían que estar cerrados, al no haber demanda, y con sus plantilla en el paro.

Son algunos de los datos que dio a conocer ayer el presidente de la Diputación, Luis Menor, en el transcurso del XVIII Encuentro-Asamblea de Villas Termales, en la que participó, en calidad de presidente de esta sección de la Federación Española de Municipios y Provincias, en el panel de experiencias que analizó el aprovechamiento del termalismo para el desarrollo de políticas sociales

Estos datos se dieron a conocer entre el resto de ciudades y vilas termales españolas y tienen como elemento diferencial que corresponden a programas promovidos con ayuda de una entidad pública, «para mejorar la salud física y mental», afirmó Menor, a precios asequibles para personas de distintos segmentos sociales y edades y que consiguen mantener vivos los balnearios

Iñaki Osorio |

Turismo foráneos

Los datos aportados por el presidente provincial demuestran el éxito de la política termal provincial con más de 26.000 personas beneficiarias desde el principio del programa de termalismo social, cerca de 100.000 pernoctaciones y más de 200.000 técnicas termales administradas. Además el balance indica que el 70% de estas personas solicitantes de los programas son de fuera de la provincia.

Ante expertos de todas la s villas termales españolas participantes , y también como un reclamo del potencial de Ourense, Luis Menor explicó que el modelo de colaboración que se formula desde Ourense, «es un agente de cooperación público-privada que colabora en la gestión de la subvención» que la institución concede al vecindario para fomentar el uso de estas instalaciones termales.

Desde la Diputación se pretende que los programas termales puestos en marcha sean lo «más accesibles posibles» para la ciudadanía y, con esa vocación, se apostó por una gestión administrativa de las ayudas 100% «online», que se pueden tramitar en cualquier momento del día y que no requiere tener conocimientos en esta materia gracias a la implantación de la firma biométrica.

Menor explicó que el trabajo de las entidades locales a favor del termalismo debe realizarse a través de programas «planificados y continuados» que tengan como objetivo fijar «una verdadera y duradera cooperación público-privada con todo el sector termal», que integren a los centros termales para el desarrollo de políticas sociales.

En ese modelo de colaboración que se formula desde Ourense, Menor recordó que para el gobierno provincial cada uno de los centros termales de la provincia es «un agente de cooperación público-privada que colabora en la gestión de la subvención» que la institución concede a las personas, para fomentar el uso de estas instalaciones termales.

Termalismo contra la soledad no deseada

Los programa se personalizan, afirmó, para adaptarlos a las necesidades de una sociedad muy distintas y pensando en que los «colectivos más vulnerables», tengan más fácil, al margen de su estatus, poder acceder a los balnearios conveniados.

En la ponencia, que generó interés por parte de municipios que no han incluido aún en sus prestaciones este tipo de ayudas, para fomentar, no solo la apertura desestacionalizada de su balnearios, sino la salud. Luis Menor destacó también programas como el que lucha contra la soledad no deseada y contra el deterioro cognitivo leve dirigidos a la población local.

En este sentido, manifestó su «especial satisfacción» con la actuación puesta en marcha desde la Diputación en colaboración con los servicios sociales de Massanassa para las personas afectadas por la dana. Esta iniciativa logró no solo ayudar a quien lo precisaba sino también dar visibilidad a los propios centros termales, de hecho, el presidente provincial recordó que «el mayor incremento de accesos a la web del balneario en el que se realizó esta actuación vino de la comunidad de Valencia».

Finalmente, el objetivo es conseguir que los balnearios ourensanos abran más meses, siendo este año «el primero en el que todos los hoteles balneario de la provincia estén abiertos en diciembre a través de programas sociales».