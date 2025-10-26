Un proyecto de la UVigo lanza drones para controlar ganado
La iniciativa Goldrán, del grupo de investigación Aerolab, cuenta con un presupuesto de casi 150.000 euros financiado por la UE
d. a.
Desde hace un año, no son solo las bandadas de pájaros las que sobrevuelan el rural gallego: ahora también lo hacen los drones. Grandes extensiones de ganado están siendo monitorizadas por estas aeronaves dentro del proyecto Galdrón, una iniciativa impulsada por la Universidade de Vigo, la empresa Ganadería Autóctona SL y la Fundación Centro Tecnolóxico da Carne, con el objetivo de modernizar la ganadería gallega.
El grupo Aerolab lidera la transformación tecnológica
El proyecto está en manos del grupo de investigación Aerolab, del campus de Ourense, que desde su creación en 2024 ha conseguido importantes hitos para las facultades de As Burgas. Entre ellos destacan:
- Liderar un proyecto europeo de robótica en construcción.
- Diseñar un programa computacional capaz de identificar las mejores rutas para un aeropuerto de drones.
Su nuevo reto se centra en el rural gallego, donde buscan mejorar el monitoreo del ganado mediante la implantación de nuevas tecnologías.
Dos líneas de trabajo: inspección y búsqueda inteligente
El proyecto Galdrón desarrolla dos líneas principales de trabajo:
- Inspección de instalaciones con drones para asegurar el correcto funcionamiento de bebederos, puntos de suplementación o zonas peligrosas.
- Localización y rescate de animales en situaciones delicadas, incorporando collares GPS y cámaras térmicas.
Además, los investigadores están trabajando en:
- Adiestrar al ganado mediante los sonidos del dron.
- Implementar algoritmos de supervisión aérea y terrestre.
- Analizar el comportamiento animal con inteligencia artificial (IA).
Financiación europea y apoyo institucional
El proyecto cuenta con el respaldo de la Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Unión Europea.
La financiación europea procede de la Asociación Europea da Innovación (AEI), que destina 139.840 euros para la ejecución de proyectos innovadores en el sector agroganadero.
Resultados del primer año de ejecución
Tras su primer año de ejecución —el proyecto comenzó en noviembre de 2024—, Galdrón ya ha obtenido resultados experimentales prometedores. Entre los más destacados:
- Validación del algoritmo de planificación de rutas de vuelo.
- Instalación de collares GPS en el ganado para mejorar su localización.
- Pruebas de manejo con drones equipados con bocinas, que demostraron una respuesta positiva de agrupamiento sin causar estrés en los animales.
- Un agresor machista impedía a su mujer comer en el salón, llamar a su familia o descubrirse el rostro
- Un hombre que amenazó con prender fuego, detenido por el incendio de Carballeda de Avia
- Lucas Hermida, el ingeniero ourensano que escuchará el suspiro del universo
- Un simulacro en un túnel de la A-52 cortará parcialmente el tráfico durante cinco horas
- Caballos apaleados junto a un colegio y tres acusados a juicio siete años después
- Las primeras lluvias agravan los efectos de la mayor ola de incendios en Ourense
- El Concello adjudica la gestión del café La Pajarera a una firma de transporte
- Fallece la periodista ourensana María Doallo a los 35 años