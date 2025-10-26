Un proyecto de la UVigo lanza drones para controlar ganado

Desde hace un año, no son solo las bandadas de pájaros las que sobrevuelan el rural gallego: ahora también lo hacen los drones. Grandes extensiones de ganado están siendo monitorizadas por estas aeronaves dentro del proyecto Galdrón, una iniciativa impulsada por la Universidade de Vigo, la empresa Ganadería Autóctona SL y la Fundación Centro Tecnolóxico da Carne, con el objetivo de modernizar la ganadería gallega.

El grupo Aerolab lidera la transformación tecnológica

El proyecto está en manos del grupo de investigación Aerolab, del campus de Ourense, que desde su creación en 2024 ha conseguido importantes hitos para las facultades de As Burgas. Entre ellos destacan:

Liderar un proyecto europeo de robótica en construcción .

. Diseñar un programa computacional capaz de identificar las mejores rutas para un aeropuerto de drones.

Su nuevo reto se centra en el rural gallego, donde buscan mejorar el monitoreo del ganado mediante la implantación de nuevas tecnologías.

El grupo Aerolab, que lidera el proyecto / FdV

Dos líneas de trabajo: inspección y búsqueda inteligente

El proyecto Galdrón desarrolla dos líneas principales de trabajo:

Inspección de instalaciones con drones para asegurar el correcto funcionamiento de bebederos, puntos de suplementación o zonas peligrosas. Localización y rescate de animales en situaciones delicadas, incorporando collares GPS y cámaras térmicas.

Además, los investigadores están trabajando en:

Adiestrar al ganado mediante los sonidos del dron .

mediante los . Implementar algoritmos de supervisión aérea y terrestre .

. Analizar el comportamiento animal con inteligencia artificial (IA).

Financiación europea y apoyo institucional

El proyecto cuenta con el respaldo de la Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Unión Europea.

La financiación europea procede de la Asociación Europea da Innovación (AEI), que destina 139.840 euros para la ejecución de proyectos innovadores en el sector agroganadero.

Resultados del primer año de ejecución

Tras su primer año de ejecución —el proyecto comenzó en noviembre de 2024—, Galdrón ya ha obtenido resultados experimentales prometedores. Entre los más destacados: