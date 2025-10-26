En marcha una iniciativa para crear un queso blando de alta calidad en Xacebáns

En Xacebáns, una aldea del municipio ourensano de Quintela de Leirado, se desarrolla el proyecto Caprigo, una iniciativa que busca crear quesos blandos de temporada elaborados con leche de cabra 100 % gallega.

El proyecto cuenta con la participación de la Universidade de Vigo, la Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal), el Clúster Alimentario de Galicia, y empresas como Queixos Feijoo SL y Maik Paladino.

Su desarrollo se extenderá hasta 2026, dentro del Plan Estratéxico de la PAC 2023-2027, con financiación del Feader.

Un objetivo claro: revalorizar la producción caprina gallega

El objetivo principal de Caprigo es poner en valor la producción láctea caprina local, mediante el desarrollo de un producto diferenciado y de alta calidad.

Este valor añadido se logra a través de:

Alimentación estacional de las cabras , basada en recursos locales.

, basada en recursos locales. Procesos de maduración controlados que garantizan una textura y sabor únicos.

Según los responsables del proyecto, Caprigo busca aprovechar el potencial de la leche de cabra de Galicia, a la vez que refuerza la sostenibilidad agrícola y mejora la rentabilidad de las explotaciones rurales.

Trabajos en el laboratorio con una de las muestras / FdV

Investigación y desarrollo: ciencia al servicio del queso gallego

El consorcio investigador realiza estudios detallados sobre:

La alimentación de los animales y su influencia en la calidad de la leche.

y su influencia en la calidad de la leche. Análisis físico-químicos y de textura de los quesos elaborados en distintas épocas del año.

y de los quesos elaborados en distintas épocas del año. Caracterización de la porosidad de la cuajada y evolución de la proteólisis durante la maduración.

de la cuajada y durante la maduración. Definición de perfiles organolépticos (sabor, aroma y textura) que determinan la calidad final del producto.

Resultados y proyección del proyecto Caprigo

Los primeros resultados del proyecto Caprigo ya abren nuevas oportunidades para la producción artesanal gallega, generando conocimiento transferible a otras aldeas y fortaleciendo el sector caprino en Galicia.

Además, la investigación ha tenido presencia en foros especializados como Net4Food Matching y Food4Future Bilbao, donde Caprigo se presentó como un ejemplo de innovación y sostenibilidad en el ámbito agroalimentario.