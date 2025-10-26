El legado póstumo de Pelé: una camiseta dedicada al Verín C.F.

El salón de actos de la Casa de Cultura de Verín, acogió un acto histórico de reconocimiento a Edson Arantes del Nascimento, Pelé, el considerado mejor futbolista de todos los tiempos en el cual José «Pepito» Fornos de raíces verinenses y mánager y hombre de confianza del astro brasileño durante más de cincuenta años, hizo entrega al Verín Club de Fútbol. de la camisete oficial de la selección brasileña firmada y dedicada por el propio Pelé firmada cinco años atrás, dos antes de su fallecimiento en 2022.

Fue un acto emotivo, pues se trata de un regalo cargado de simbolismo que representa la unión entre el «rey del fútbol», el deporte gallego y la villa de Verín.

El encuentro contó con la presencia del alcalde, Gerardo Seoane, quien participó junto al Verín Fútbol Club en este acto de amistad y reconocimiento, y que subrayó la relevancia de este momento para la historia deportiva y cultural de la villa.

Historia del fútbol

En representación de la entidad deportiva local estuvo presente el vicepresidente del club, Víctor Baladrón, quien agradeció el detalle y entregó a José «Pepito» Fornos una camiseta oficial del Verín Club de Fútbol. También se le regaló una placa conmemorativa, como recuerdo y agradecimiento por su visita y por su generosidad al compartir un trozo de la historia del fútbol mundial con Verín.

«La presencia de Pepe Fornos en Verín y el gesto de traer un maillot firmado por el propio Pelé son un hecho histórico que conecta nuestra villa con un símbolo universal del deporte y con los valores del compañerismo y el esfuerzo», señaló el alcalde Gerardo Seoane, quien destacó también «la emoción y el orgullo compartido por todo el vecindario verinense».

Durante su intervención, Fornos —hijo de un emigrante verinense— compartió recuerdos y anécdotas de su larga relación con el astro brasileño, destacando su humildad, generosidad y amor por el fútbol.

El público asistente le tributó un prolongado aplauso en una jornada marcada por la emoción, porque este acto vincula de algún modo a una de las figuras inmortales del fútbol mundial como fue Pelé, con un verinense que fue su mano derecha durante décadas con inquebrantable lealtad.