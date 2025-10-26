Homenaje a 420 voluntarios del fuego

La conselleira de Medio Ambiente , Ángeles Vázquez, puso en valor la labor de los más de 420 voluntarios que colaboraron para prevenir arrastres y alimentar la fauna silvestre en las zonas que se vieron afectadas por los fuegos el pasado verano.

Vázquez participó ayer en Cualedro en la acción de voluntariado organizada en el marco del plan especial diseñado por la Xunta para contribuir a la protección y recuperación de aquellos ayuntamientos de la provincia de Ourense que resultaron afectados por los incendios forestales del pasado verano y que cuentan dentro de su territorio con espacios amparados bajo alguna figura de protección.

Los voluntarios también realizan tareas de distribución de alimento para la fauna silvestre de las zonas afectadas por el fuego este verano.