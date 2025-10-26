Encuentro en Ourense del de los centros de Carmelitas

Educadoras y personal en general de los tres colegios de Carmelistas en Galicia, los de A Guarda, Vigo y el de Ourense, se reunieron ayer en el de la ciudad de As Burgas, c con motivo de la celebracion del Bicentenario de la Congregación de Hermanas Carmelitas de la Caridad Vedruna (1826-2026). La jornada fue de convivencia y encuentro, con talleres, comida compartida e incatercambio entre los tres centros. Como dato simbólio decir que en Galicia, esta congregación desempeña en sus casas, taresa de cuidado de mayores, atención a adolescentes o colaboración en parroquias, con presencia en espacios educativos.

En este encuentro contaron con particiapantes de todos los ámbitos, que colaboran en las distintas facetas de atención docente o administrativa.