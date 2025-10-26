Cuarenta autores convierten la villa de O Carballiño en epicentro de la literatura
En el Encuentro Literario de Ourense con escritores y blogueros
REDACCIÓN
El 8º Encuentro Literario de Ourense (ELO) reunió durante la jornada de ayer en O Carballiño a más de 40 autores, blogueros e influencers del panorama literario gallego y de fuera de la comunidad. Las dos organizadoras, Cristín Ferro y Lizzie Quintas, destacan la elevada participación del público, que se acercó al salón de plenos del Ayuntamiento a lo largo del día para disfrutar de la variada programación.
La cita comenzó con la mesa titulada «Alma de cristal», en la que participaron Clara Mayo, Yoly Mosteiro, María Vila Tarela y Kohi Desu. La segunda mesa, titulada «Voy a cuidarte», contó con la presencia de Antiliados, Magali R. Matar, Antía Martín y Rubén Benítez. En ambas mesas, más allá de presentar sus obras, los autores y autoras contaron anécdotas sobre sus procesos creativos, y contestaron a las preguntas y curiosidades del público. La mañana se cerró con «Seis historias por contar», un encuentro en el que Andrea (@susurrosentrepaginas), Esther (@diasinmas9), Noelia (@noelautnerstory), Estefanía (@lady.sailor.romantasy) y Andrea (@farfa_letras) compartieron experiencias, novedades y reflexiones sobre la escritura.
Ya por la tarde, la actividad se retomó con la mesa «Un amor al compás», en la que estuvieron presentes Javier Romero, Nora Deis, José Incoherente, Noelia Márquez y Espe Villanueva. Esta última autora, de O Carballiño, publicó recientemente su primera novela «Relaciones peligrosas». La madrina de esta edición fue Rocío Mañana Bouzón, también conocida como Leía GZ.
