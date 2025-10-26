Comienza la restauración de la histórica locomotora, símbolo del barrio de A Ponte

Cuenta atrás para la restauración de una de las piezas más queridas por los ourensanos, y en especial para los vecinos del barrio de A Ponte, en Ourense: su locomotora modelo Mastodonte, del año 1927 una pieza única. Los trabajos de recuperación comienzan ya, tras décadas de oxidación y expolio de parte de sus piezas, con la instalación ayer de una gran carpa para protegerla de la lluvia durante los meses que duren las tareas.

Ubicada delante de la actual estación intermodal del AVE, en el barrio de A Ponte, el estado de degradación de esta pieza —casi única en su género, pues solo se fabricaron cuatro en su día y queda otra en un museo— era objeto de protestas desde hace años por parte de los vecinos, que habían visto como la valiosa pieza se estaba deteriorando, era lugar de pernoctación de okupas en su parte superior, e incluso varias de sus piezas fueron robadas para la venta y en algún caso recuperadas luego en alguna chatarrería por los propios residentes.

Finalmente el Concello de Ourense adjudicó hace unos meses la restauración de la antigua locomotora por algo más de 190.000 euros y ayer se cortó un tramo de la calle Xesús Pousa, con cambios de tráfico eventuales en la circulación de este entorno, que se prolongarán hasta hoy, domingo, para instalar esta carpa de protección. Eso muestra que el Concello hizo cumplir una de las cláusulas de la adjudicación, y es que las labores de restauración debían de hacerse n el mismo lugar donde luce la locomotora, pues dado su estado, el traslado a una nave podría provocar daños irreparables en su estructura.

Una joya ferroviaria

Esta locomotora modelo Mastodonte, es una de las cuatro que se fabricaron en el primer cuarto de siglo en Bélgica por la Societé Anonyme la Métallurgique Ateliers de Tubizem para el Ferrocarril Central de Aragón. De ahí su motor de gran poder de tracción en su momento para salvar fuertes pendientes.

No queda más que una pieza similar en un museo, una locomotora que tiene valor en lo patrimonial como pieza a preservar, pero que, después de tantos lustros a la intemperie, ha obligado a realizar hace ya cuatro diferentes catas, para evaluar el estado de conservación de diferentes componentes accesibles desde el exterior.

Los trabajos de reparación de la máquina del tren requerirán cerrar al tráfico el tramo final de la calle Xesús Posa, en las cercanías de la locomotora desde ayer. El corte se realizó para permitir las labores de instalación de la carpa protectora.

Los vehículos que circulen por la calle Xesús Posa hacia la calle Gómez Franqueira deberán desviarse por la calle San Froilán, excepto los autobuses, que podrán mantener su itinerario habitual. En sentido contrario, tanto los vehículos particulares como los autobuses deberán circular por la Avenida de las Caldas y Basilio Álvarez. La circulación se restablecerá hoy es esas zonas.