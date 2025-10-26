Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El campus de Ourense, presente en el Parlamento Rural Europeo

El grupo HC1presenta en Escocia los proyectos internacionales Granular y Storcito

Imagen del evento. | FdV

d. a.

Ourense

El campus de Ourense ha estado presente en el 6º Parlamento Rural Europeo, celebrado del 20 al 23 de octubre en Escocia, donde se dieron cita más de 400 delegados de 43 países para debatir políticas y prácticas que impulsen el futuro del medio rural. Durante la cita, el grupo HC1 de la UVigo presentó los proyectos internacionales Granular y Storcito, enfocados en la sostenibilidad y el desarrollo territorial.

Granular, financiado por la Unión Europea, propone nuevas herramientas de análisis y participación para políticas públicas adaptadas a las realidades locales, con la colaboración de alcaldes de San Xoán de Río y Larouco. Por su parte, Storcito trabaja con comunidades locales para fomentar la independencia energética, la movilidad y la protección del medio ambiente, integrando la sostenibilidad como eje central.

