Besteiro acusa a la Xunta de «deixar tirado» a Ourense en los presupuestos

Como si de una bomba racimo se tratara, las reacciones políticas a los presupuestos de la Xunta de Galicia para 2026 no se han hecho esperar. La opinión sobre la inversión en la provincia de Ourense tampoco, pero como cabía aguardar, las valoraciones de los distintos partidos están lejos de coincidir: lo que el presidente de la Deputación, Luis Menor, califica de golpe de bruces «fronte aos que din que Ourense é a Cenicienta de Galicia» al incrementar la inversión en el territorio áureo, el grupo del BNG en la provincia termal lo considera un «desastre» por las cortas partidas que se destinan a las comarcas afectadas por la ola de incendios de este verano. El último en intervenir ha sido el partido socialista que, tras un encuentro político en la ciudad, ha dictaminado que las cuentas autonómicas para el próximo año «deixan tirada» a Ourense, en boca del secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.

Pocas y recicladas obras clave

El líder socialista destaca la baja destinación de recursos de grandes acciones a la provincia como principal argumento, pues según señala, solo el 11,4% de inversión que se prevé destinar para obras clave contemplan a Ourense. Además, achaca que estos proyectos primordiales no son resultado de nuevas iniciativas, sino que «veñen repetidas de anos anteriores porque nunca as executaron». Gran prueba de ello es el proyecto del primer centro de educación secundaria en Pereiro de Aguiar: el que será el IES Padre Feijoó, y que figura en los documentos con una partida destinada de 9,5 millones, ya se incluía en los Orzamentos el año pasado. Se preveían licitar las obras en julio de 2025, pero el proyecto sigue sin estar autorizado, por lo que su construcción no comenzará hasta el año que viene e impedirá que el instituto esté listo para el año académico que se prometió.

Últimos en inversión, empleo y servicios públicos

Besteiro no se reserva en comparaciones para destacar aquellos aspectos en los que la provincia termal se sitúa en la cola de los presupuestos de la Xunta para 2026. Frente al cumplimiento del «70% dos compromisos electorais con Ourense» o el posicionamiento como segunda provincia con más inversión per cápita que destaca Luis Menor, el líder socialista opta por citar a la región termal como la que recibe la peor parte del pastel en cuanto a inversión por territorio, la que menos crece en empleo o la que más retrocede en servicios públicos. Cita como ejemplos de lo que define como una «feira do engano» la falta de plazos y avances en el Plan Director del CHUO, la paralización de la circunvalación Este y de la mejora de la OU-540 o el futuro centro de salud de Muíños, que tras ponerse como objetivo licitarlo el primer semestre de 2024, la Xunta rectificó en diciembre de ese mismo año anunciando la autorización para enero de 2025. Finalmente, el «ok» a las obras se dio el pasado septiembre.

Los presupuestos de Ourense crecieron el triple que el IPC

El líder socialista afea también el incremento de la inversión, pues aunque los millones destinados a la provincia termal en estos presupuestos sean un 9,4% más que en 2024, no las considera expansivas «xa que medran por debaixo do custe da vida». Sin embargo, la afirmación de Besteiro no parece estar respaldada por la estadística: según los datos del INE, el IPC de Ourense tuvo una variación anual positiva el último septiembre del 3,2%. Y aunque esta cifra se dispara frente al 1,1% de crecimiento que tuvo este mismo mes el año anterior, sigue siendo el dato de inflación más bajo desde la vuelta a la estabilidad tras la pandemia, y lo más importante: refleja que el coste del nivel de vida creció solo un tercio respecto a lo que aumentaron las cuentas en el mismo periodo, certificando que, al menos en el caso de Ourense, los presupuestos de la Xunta son verídicamente expansivos.

Besteiro también ve mal gestionada la destinación de recursos. Critica que el presupuesto de 1.858 millones de euros que se utilizará para condonar la deuda pública supere en casi 100 millones a lo reservado en Atención Primaria, o que la diferencia ascienda a 400 millones en el caso de la partida de Política Social. El socialista critica así que la Xunta «se permita o luxo de rexeitar a condonación da débeda» propuesta por el gobierno central que permitiría liberar 620 millones de euros para mejorar los servicios públicos. Este reproche hace referencia al rechazo que todos los presidentes autonómicos del PP aplicaron a la condonación en septiembre por considerarla «arbitraria» e «injusta».

El responsable socialista afea que no haya «equilibrio territorial»

Dentro de las múltiples críticas que Besteiro realizó sobre la gestión de los presupuestos de la Xunta en Ourense, parece que su principal preocupación sea que el reparto discrimine a la provincia termal frente a otras. De esta manera, el socialista advirtió de que el equilibro territorial «non é unha opción, é unha necesidade urxente e unha débeda histórica coa provincia», que después de la oleada de incendios del último verano «necesita con urxencia medida de restauración ambiental, reforestación, mellora de infraestruturas e apoio social e económico urxente para as zonas afectadas polo lume». Besteiro sentenció que las cuentas autonómicas de 2026 «non teñen alma social nin visión de país», y que perpetúan la «marxinación e desigualdade estrutura», de las provincias de interior. Al mismo tiempo, anunció una batería de enmiendas como respuesta junto a la parlamentaria autonómica Carmen R. Dacosta, la vicesecretaria provincial Marina Vaz e a secretaria da agrupación local Natalia González.