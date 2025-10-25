Sesenta familias, contra la apertura de un «after hours» en Ourense

Cuando el resto del pubs y locales nocturnos empiecen a cerrar sus puertas y dejen dormir a los vecinos del casco histórico, la antigua discoteca Macao, en la calle Valle Inclán, abrirá sus puertas ahora como local after hours.

Es lo que cuenta la propia publicidad en redes con la que se anuncia ya Desorden, el nuevo nombre comercial de este local clausurado en 2019 por el Concello por hacer obras ilegales y que prevé reabrir hoy sábado con el visto bueno municipal tras reactivar una licencia de 1982. El Concello justifica que al ajustarse la discoteca a la licencia el 1982 ya es legal, pero en realidad incumple, afirman los vecinos de las vivienda afectadas, todas las normativas de evacuación, seguridad y aislamiento acústico que se aprobaron en estos más de 40 años.

Ante esta situación, el letrado de las familias afectadas, que han comprobado en algún caso cómo sus viviendas volvían a vibrar y se oía perfectamente el sonido procedente de la discoteca durante la fase de pruebas antes de su reapertura, ha solicitado la suspensión cautelar y urgente de la reapertura ante el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Ourense.

A pesar de contar con todos los informes municipales a favor, incluido el de algún técnico que había informado inicialmente en contra, los vecinos de las tres comunidades afectadas, en torno a sesenta familias, insisten en que el local incumple las normativa en materia de accesibilidad y de seguridad.

El letrado de los afectados, Antonio Feijóo, afirma que «aunque esperábamos que el Concello le diera el visto bueno, suponíamos que nos permitirían realizar alegaciones antes de adoptar la resolución» .

«Peligro para la seguridad de los ocupantes»

Por eso a los diversos recursos que han interpuesto han sumado esta «prohibición de la apertura en el juzgado, y depende de ellos adoptar la medida, pero nos parece que es de especial urgencia y que hay un peligro para la seguridad de los ocupantes si se reabre en estas condiciones, que los propios técnicos afirman que el local está como supuestamente estaba en el 1982», indicó el letrado en declaraciones a Cadena Ser.

Para que el Concello haya dado vía libre a esta reapertura ha tenido que levantar antes expedientes que pesaban sobre el local, como la suspensión de licencia y actividad que se había ejecutado en 2019, cuando la entonces discoteca Macao fue clausurada por el Concello por hacer obras sin licencia.

«Asistimos a una orquestada y connivente actuación administrativa para permitir que un establecimiento destinado a discoteca, y que ha estado cerrado durante seis años por incumplir las condiciones de la licencia (...) pueda reabrir tras la realización de obras que supuestamente han dejado el local en condiciones equivalentes a las que presentaba en el año 1982», según explica el letrado en su escrito ante el juez de lo Contencioso.

De hecho, añade que el local «no tiene posibilidad de evacuación segura y mediante itinerario accesible en caso de incendio». Incluso da nombre en su escrito y y habla de «conflicto de intereses del técnico municipal que dio el visto bueno, cuyo hijos «son «amigos íntimos de la firma Ourensebaila, SL, que es la que promueve este Desorden.

El Concello dio autorización para reabrir esta discoteca con un decreto firmado el 20 de octubre. y de forma inmediata la empresa colgó la publicidad en redes. «No hay problema en que reabran si obtienen una nueva licencia», indican fuentes vecinales. Pero eso parece improbable, pues al amparo de la legislación vigente en 2025, parece que el local no podría reabrir en las actuales condiciones de seguridad y de aislamiento acústico, entre otras.