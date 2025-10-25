El salón del vehículo de ocasión ofrece 384 coches de 27 marcas
Redacción
Ourense
Expourense ofrece este fin de semana 384 oportunidades de encontrar un coche con ahorro, todas las garantías, facilidades de financiación y entrega inmediata. Los 15 concesionarios ourensanos que participan llegan al 16 Salón del Automóvil – Vehículo de Ocasión con optimismo después de los buenos resultados de público y ventas del fin de semana anterior, en el que se registraron más de 5.000 visitas y un total de 121 coches nuevos vendidos. Los expositores esperan superar esos datos durante este fin de semana. Es una cita coorganizada entre Expourense y la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Ourense, Acauto, con la colaboración de la Diputación, en la que participan 15 expositores y se ofrecen 27 marcas.
