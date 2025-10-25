Puertas abiertas a lugares donde crece el arte

Diecinueve estudios y talleres de arte de Ourense, Bande, Xunqueira de Espadanedo, Taboadela y Allariz —desde espacios íntimos para la creación hasta locales de participación colectiva que reúnen obras en exposición— abren sus puertas durante este fin de semana para compartir las interioridades del proceso artístico con los ciudadanos, y para acercar al público, de todas las edades y con distintas formaciones y preferencias, a las obras y escenario de trabajo y de inspiración de artistas de variadas disciplinas y trayectorias, desde nombres consolidados en la industria cultural gallega, como Manuel Buciños, Xosé Cid o Mon Devane, a talentos emergentes y con proyección. Es una oportunidad de conocer la labor de los artistas directamente, en su hábitat.

«En contextos periféricos e precarios como o de Ourense, abrir as portas da arte convértese nun xesto político: unha aposta polo valor do que vai máis alá do monetario pero que sostén a nosa vida colectiva. Vivir da arte é case sempre un milagre e, as máis das veces, unha quimera. Con todo, xeración tras xeración, a pulsión creativa renace. A arte e as artistas son hoxe máis necesarias ca nunca», defiende la iniciativa ‘Estudios Abertos’, en cuya segunda edición participan una treintena de artistas, con estilos diversos y perfiles desde el amateurismo a la dedicación profesional. Pintura, escultura, ilustración, collage, artes visuales, arte sonora, arte conceptual, street art, instalaciones y arte contemporánea configuran un muestrario heterogenéo que da voz en público a la creación y, además, representa un acto de resistencia contra la escasa y poco variada programación cultural en la ciudad de Ourense.

O Cabalo Fosforito es uno de los espacios que participa en esta iniciativa. / ROI CRUZ

El arte resiste en ocasiones en los márgenes. En un garaje, un desván, una vieja estación de tren o una casa rural. Lejos de los titulares y de las salas de exposiciones institucionales —varias de ellas cerradas, como el Museo Municipal—, hay artistas creando obras. A veces, sin que nadie llegue a verlas. La iniciativa es «unha ocasión única para descubrir como e onde nace a arte, conversar coas persoas creadoras e coñecer a diversidade creativa do noso territorio», destacan desde la asociación A Maquinadora, que impulsa esta acción cultural, gratuita, aunque por 18 euros es posible adquirir un paquete de mecenazgo que incluye descuentos en obras de arte y un álbum coleccionable con obras cedidas por artistas participantes.

En la asociación cultural Andén I se muestran obras de ocho artistas. / ROI CRUZ

El arte se ofrece en el taller. El autor está al alcance. La iniciativa pone a los artistas de Ourense en el mapa. El público puede visitar cada espacio libremente o inscribirse en algunas de las rutas organizadas, que son gratuitas pero con reserva previa a través de la página de www.estudiosabertos.com.

Tati Pelo propone universos fantásticos y coloridos, formas híbridas en las que conviven realidad e imaginación. Es una de las ocho artistas a las que da espacio la asociación Andén I, cuyo local social es una viaje nave ferroviaria. «É unha iniciativa que axuda á promoción, que move xente de Ourense á cultura, e iso fai falta nesta cidade. É moi guai poder compartir co público e tamén con outros artistas», valora esta creadora.

Marta Dorribo, licenciada en Bellas Artes y cuya obra se caracteriza por la mezcla de técnicas, está al frente de O Cabalo Fosforito, un espacio que promueve la educación artística y la colaboración con otros creadores. Marta participa por segundo año en ‘Estudios Abertos’. En esta ocasión se suman a su local, como artistas invitadas, Eva González Formoso y María Novoa. «O máis fermoso da iniciativa é que xente que ao mellor non se atreve a entrar noutra ocasión no local agora ve a oportunidade de facelo. Esta acción axuda a visibilizar o que facemos, dá a coñecer espazos e tamén aos propios artistas entre nós mesmos», resalta.