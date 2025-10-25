Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Menor aposta por un termalismo «inclusivo» que beneficie «a saúde física e emocional»

O presidente da Deputación de Ourense, Luis Menor, que é ademais representante da Sección de Vilas Termais da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), participou este venres en Vega de Tirados (Salamanca) na inauguración do XVIII Encontro-Asemblea de Vilas Termais. Aposta por un termalismo «máis forte e máis inclusivo, que beneficie a saúde física e emocional do maior número de persoas». Entre os plans, mellorar a accesibilidade cognitiva dos balnearios, fomentar o coñecemento científico e a promoción dixital.

