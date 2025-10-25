Instalan fuentes portátiles en Valdeorras ante los problemas de turbidez del agua tras los incendios

La empresa mixta Aquaourense, participada por la Diputación y la adjudicataria Viaqua, ha instalado dos fuentes portátiles para dar alternativa al consumo de agua en Valdeorras, donde se registran problemas de turbidez en el suministro debido al arrastre de cenizas con las primeras lluvias del otoño, tras los devastadores incendios forestales registrados el pasado mes de agosto en la comarca, que resultó arrasada por el mayor fuego desde que existen registros en Galicia (casi 32.000 hectáreas afectadas, según los datos de la Xunta).

Los concellos de la provincia de Ourense más castigados por el fuego se enfrentan a ahora problemas con el suministro de agua, y solicitan la ayuda de las administraciones supramunicipales. A petición del Concello de O Barco, Aquaourense ha instalado dos fuentes, una en la plaza de Viloira y otra en la Avenida de Portugal, en las proximidades del Lidl.

Los puntos móviles de suministro de agua potable ya fueron colocados provisionalmente durante la oleada de incendios de agosto, para dar servicio a los vecinos. Ahora serán de ayuda mientras no se resuelve el problema de turbidez en las captaciones de agua. Pese a la actuación de la Xunta y de numerosos voluntarios en varios puntos de la provincia, para frenar la erosión y mitigar la contaminación del agua, hay sistemas de abastecimiento tradicional que se han visto afectados por la contaminación con cenizas y otros restos de terreno quemado. En muchos sistemas municipales y traídas de agua vecinal es imposible potabilizar el agua. En Valdeorras hay pedanías que tienen este problema. Concellos como Vilamartín y A Rúa buscan soluciones ante una nueva crisis. Las fuentes provisionales de O Barco —apunta la Diputación— podrán dar servicio a los residentes de la comarca que tienen restricciones en el suministro de agua por este daño colateral de los incendios.