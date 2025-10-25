«Indignación» de la CEO al no haber fechas para la Variante Norte y la A-56
«Son imprescindibles para vertebrar el territorio», sostiene
REDACCIÓN
La Confederación Empresarial de Ourense (CEO) muestra su «profunda indignación y desconcierto ante la falta de avances, plazos y respuestas claras sobre las principales infraestructuras viarias pendientes en la provincia, en especial la autovía A-56 (Ourense–Lugo) y la Variante Norte de Ourense» .
Tras conocerse la reciente falta de concreción en las respuestas del Gobierno central sobre el estado y planificación de tramos viarios en la provincia, la CEO considera «inadmisible que, después de tantos años de espera, no exista un calendario definido ni compromisos firmes para concluir unas obras que son vitales para el futuro de Ourense».
Ponen como ejemplo el tramo Eirasvedras–Quintela, en obras desde hace más de tres años, que sigue sin fecha de finalización ni datos de ejecución, mientras que el proyecto del tramo Quintela–A Casilla, esencial para dar continuidad a la Variante Norte, lleva más de 20 meses sin aprobación definitiva ni licitación a la vista.
«Cada nuevo retraso supone un freno y un lastre añadido al desarrollo económico de Ourense, la competitividad de nuestras empresas y la cohesión territorial que tanto necesita esta provincia», señala la CEO, que recuerda que tanto la A-56 como la Variante Norte son imprescindibles para vertebrar el territorio y que Ourense no quede relegada.
- Un agresor machista impedía a su mujer comer en el salón, llamar a su familia o descubrirse el rostro
- Un hombre que amenazó con prender fuego, detenido por el incendio de Carballeda de Avia
- Lucas Hermida, el ingeniero ourensano que escuchará el suspiro del universo
- Un simulacro en un túnel de la A-52 cortará parcialmente el tráfico durante cinco horas
- Las primeras lluvias agravan los efectos de la mayor ola de incendios en Ourense
- Caballos apaleados junto a un colegio y tres acusados a juicio siete años después
- Los vecinos abordan a Rueda para que frene la contaminación de As Conchas
- Tejer a lo de antaño como forma de terapia