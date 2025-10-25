«Indignación» de la CEO al no haber fechas para la Variante Norte y la A-56

La Confederación Empresarial de Ourense (CEO) muestra su «profunda indignación y desconcierto ante la falta de avances, plazos y respuestas claras sobre las principales infraestructuras viarias pendientes en la provincia, en especial la autovía A-56 (Ourense–Lugo) y la Variante Norte de Ourense» .

Tras conocerse la reciente falta de concreción en las respuestas del Gobierno central sobre el estado y planificación de tramos viarios en la provincia, la CEO considera «inadmisible que, después de tantos años de espera, no exista un calendario definido ni compromisos firmes para concluir unas obras que son vitales para el futuro de Ourense».

Ponen como ejemplo el tramo Eirasvedras–Quintela, en obras desde hace más de tres años, que sigue sin fecha de finalización ni datos de ejecución, mientras que el proyecto del tramo Quintela–A Casilla, esencial para dar continuidad a la Variante Norte, lleva más de 20 meses sin aprobación definitiva ni licitación a la vista.

«Cada nuevo retraso supone un freno y un lastre añadido al desarrollo económico de Ourense, la competitividad de nuestras empresas y la cohesión territorial que tanto necesita esta provincia», señala la CEO, que recuerda que tanto la A-56 como la Variante Norte son imprescindibles para vertebrar el territorio y que Ourense no quede relegada.