Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Fallece la periodista ourensana María Doallo a los 35 años

El velatorio está instalado hasta las 16.30 horas de este domingo, en la sala 2 del tanatorio de As Burgas

María Doallo

María Doallo

R. O.

«¿En serio te parece que escribo bonito? Yo creo que solo escribo sencillo, para que le llegue a la gente?» respondía a una compañera, con la humildad de los mejores, María Doallo, periodista de la Voz de Galicia en Ourense, fallecida este viernes, víctima de un inesperado problema de salud, a los 35 años. Esa edad tan temprana, a la que los que aman y viven para su profesión, como lo hacía ella, demuestran ya la madurez de su talento, pero nos dejan tanto y tan bueno aún por disfrutar. María fue un rayo de luz en lo informativo y en lo gremial.

Le gustaba la gente y de ella sacaba y conseguía los temas más humanos, más insólitos y curiosos. Los más leídos, pero era también la capitana que, con su sentimiento de gremio, organizaba y peleaba para que la prensa ourensana, -una profesión a veces tan de minifundio de plumas solitarias peleando ante un ordenador- , se reuniera cada año en fiestas o celebraciones que les vincularan como oficio, por encima de las normales rivalidades profesionales o de cabeceras. Cuando alguien ama lo que hace y se entrega a ello como una forma de vida y con la generosidad que lo hacía María, «la Doallo», no hay respuesto. Su luz sigue brillando. El pésame más sentido a su familia, amigos y compañeros de La Voz.

El velatorio está instalado hasta las 16.30 horas de este domingo, en la sala 2 del tanatorio de As Burgas, para la posterior conducción hasta la iglesia parroquial de Santa María de Melias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents