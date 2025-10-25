Una exposición de sellos que vincula hongos y setas con la extinción de los dinosaurios

La Sociedad Filatélica Miño inauguró ayer en Correos una exposición que demuestra que los sellos son, no solo historia y cultura, sino hasta reflejo de las teorías científicas. Bajo el título Hongos versus Dinosaurios, esta muestra de sellos es una propuesta original que combina ciencia, historia natural y filatelia, pues parte «de una fascinante hipótesis científica del microbiólogo Arturo Casadevall, quien sugiere que la extinción de los dinosaurios podría haber estado relacionada con la proliferación de hongos tras el impacto del gran asteroide que marcó el final del Cretácico», explican desde la Asociación Miño.

Paneles con los sellos de la exposición. | Roi Cruz

Según esta teoría, los dinosaurios, de gran tamaño y sangre fría, habrían sido más vulnerables a infecciones fúngicas que los mamíferos, lo que habría contribuido a su declive definitivo. Así que a través de una cuidada selección de sellos y material filatélico, la exposición ofrece un recorrido visual por el mundo de los dinosaurios, los hongos y las setas, explorando cómo ambos temas han sido representados en la historia postal y cómo se conectan a través de la ciencia y la imaginación.

La inauguración oficial se desarrolló en Correos con asistencia de miembros de la asociación y políticos.