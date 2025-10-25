A biblioteca pública de Verín, premiada co María Moliner

A biblioteca pública municipal de Verín vén de ser galardoada, un ano máis, nos Premios María Moliner de Animación á Lectura 2025, outorgados polo Ministerio de Cultura aos mellores proxecto para fomentar os libros, promover a inclusión social e impulsar a participación cidadá na vida cultural. A iniciativa presentada pola biblioteca de Verín, ‘Eloy Luis André. As curvas melódicas da fala. A esquecida investigación psicolóxica do Dr. André’, foi destacada polo xurado como exemplo de investigación científica e divulgación cultural con raíz local e proxección universal. O traballo, editado polo Concello de Vilardevós, contou coa autoría de Aurora Prieto Tarrío, Vicente Rodríguez Justo, Victor Freixanes, Xosé Ramón Soto, Patrick Feaster e Miguel Losada García, e supuxo un exhaustivo proceso de estudo, recuperación e publicación do legado do pensador Eloy Luis André (Mourazos, 1876 – Madrid, 1935), pioneiro da psicoloxía científica en España.