Uno de los acusados por el crimen del flautista sigue acumulando condenas

Suma y sigue E. E. D con la acumulación de condenas por robos y delitos similares cometidos en los últimos años en Ourense. Su historial penal crece a medida que pasan los meses mientras espera, en prisión provisional, a que llegue a juicio el asunto más grave por el que será acusado: el homicidio, en agosto de 2024, del flautista callejero Jorge G., víctima, con 43 años, de una cuchillada mortal. Unos hechos por los que también responderá el coimputado M. J. H.

El pasado septiembre, E., de 43 años, aceptó el mismo día un total de año y medio de prisión por dos delitos de robo con fuerza cometidos en el año 2024, en un coche estacionado y en un comercio, en la zona de O Vinteún. En ambos casos reconoció la autoría y buscó un acuerdo de conformidad para lograr la menor pena posible. Le aplicaron la atenuante de que cuando cometió esos hechos era consumidor de drogas y la adicción influía en su conducta. En meses anteriores asumió otras condenas por delitos contra el patrimonio. El historial no deja de crecer porque, hace unos días, dio el visto bueno a otra conformidad, en el juzgado Penal 2 de Ourense. H aceptado otros 6 meses de prisión que se suman a su extenso historial de cuentas con la justicia. En este caso se confiesa autor de un delito de receptación.

En abril de 2024 se llevó a cabo un registro, con orden judicial, en una chabola de O Vinteún de la que era usuario. En esa inspección se localizaron varios objetos procedentes de distintos robos, como por ejemplo bolígrafos, una radio y un pendrive sustraídos en una frutería de la Avenida de Santiago. Según la sentencia de conformidad, la última condena que recae por el momento sobre E. E. D., esos objetos «habían sido adquiridos por el acusado a sabiendas del origen ilícito de los mismos, y con ánimo de beneficio ilícito», indica la resolución del Penal 2, del pasado lunes.

En junio de este año, E. E. D. aceptó otros 12 meses de prisión por un robo en un vehículo estacionado, en octubre de 2023. Desde agosto de 2024 está en prisión provisional junto al otro imputado por el homicidio del flautista. Desde entonces, los juicios pendientes le han ido deparando más condenas, como por ejemplo 3 años y 3 meses de cárcel por dos robos violentos y dos delitos de lesiones —hechos de septiembre y octubre de 2021—, más otra sentencia de 6 meses de prisión por una tentativa de robo con fuerza del combustible de un camión, en abril de 2021.

En cambio, quedó absuelto tras un juicio con otros dos acusados, entre ellos el otro investigado por el homicidio del flautista, M. J. H. En una resolución del Penal 2 de Ourense del pasado abril, contra la que cabía recurso de apelación a la Audiencia Provincial, solo M. fue sentenciado a un año de prisión por un delito de lesiones —con la atenuante de drogadicción y de anomalía psíquica—, por apuñalar a otro hombre que circulaba en bici la madrugada del 26 de julio de 2024, dos semanas antes del crimen del músico callejero.

El flautista era una persona sin hogar muy conocida en Ourense, que se dedicaba a pedir y a tocar la flauta en la calle, sobre todo en el casco histórico y en zonas de A Ponte y O Vinteún. La hipótesis de la investigación es que uno de los sospechosos sujetó y retuvo a la víctima y el otro presuntamente le asestó la cuchillada, más una patada posterior. Antes, supuestamente, le reclamaron unas monedas pero él, que vivía de pedir en la calle, se negó. Jorge G. no falleció ese día, sino que fue trasladado al hospital y murió pocos días después a causa de una lesión cerebral. El juicio por homicidio será resuelto por un jurado popular. Por el momento la Fiscalía no ha concretado por escrito los hechos que atribuye a ambos investigados, ni tampoco las penas que solicita.