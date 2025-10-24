Ourense estrena fuentes de agua para perros en cinco parques urbanos

Ourense, con más canes registrados que niños, según las estadísticas, ha dado un paso más en su apuesta por ser una «ciudad amiga» de las mascotas y el Concello de Ourense acaba de instalar 5 fuentes para perros, en otros tantos parques urbanos, de la ciudad.

Las fuentes están en la Plaza de O Couto, la Plaza de San Marcial, la Alameda, la Plaza Daniel González (en el barrio de As Lagoas) y el Parque de San Lázaro, cinco zonas con alta afluencia de personas que pasean con sus perros a diario. Con esta iniciativa, el Concello atiende una demanda ciudadana y refuerza su compromiso con el cuidado de los animales.

Esta nueva equitación permitirá que las mascotas dispongan de puntos de hidratación idóneos, especialmente durante los meses de verano cuando las temperaturas son más elevadas en la ciudad. También contribuirá «a prevenir problemas de salud, evitar que los animales busquen agua en lugares no adecuados y favorecer el uso y disfrute responsable y compartido de los espacios públicos».

Esta iniciativa para avanzar en esa idea de hacer de Ourense, una ciudad amigable con los animales, tendrá también en los próximos meses un nuevo servicio, tras el anuncio de la Xunta de Galicia de que va a dotar un nuevo parque canino, en colaboración con el Concello de Ourense, Angelita Paradela, el nombre de una gran zona verde, situada en las nuevas urbanizaciones del entorno de Los Rosales.