«Mimo» y alivio con forma de corazón

Margarita Alonso es una de las voluntarias que prestan su habilidad y tiempo para confeccionar almohadas que mitigan las molestias y el dolor de las mujeres con cáncer de mama tras la cirugía. En el posoperatorio los cojines alivian y son un símbolo del apoyo y solidaridad que tejen otras mujeres. «Con lo poco que sabemos hacer ayudamos en un momento delicado. Nuestro objetivo es que estos corazones alivien. Los hacemos con mucho cariño y las pacientes también lo acogen con cariño», valora esta mujer, una de las voluntarias del Espazo +60 de Afundación en Ourense. La obra social de Abanca colabora con el CHUO desde hace tres años en esta iniciativa. La coordinadora, Jennifer Chamadoira, destaca la «vena artística y el buen hacer» de las mujeres voluntarias. «Estamos muy agradecidas de contar con ellas y seguir colaborando con esta iniciativa y con la AECC en Ourense».

La supervisora de cirugía, Rosa Fernández, alaba la acción «altruista» de las tejedoras de almohadas, que tienen forma de corazón, como su vocación. «Hace una labor importantísima», resalta. Los cojines «suponen un alivio de la presión cuando las pacientes los colocan debajo del brazo. Muchas veces les extraen los ganglios linfáticos y el brazo está más edematoso y sensible. Las almohadas dan la posibilidad de estar mucho más cómodas. Y, por supuesto, es una manera de cariño y de preocupación por ellas. Es una muestra de cariño, un mimo», dice Loli Fernández, supervisora de oncología. «Es un detalle, un cariño en una situación en la que es fundamental recibir apoyo. Lo agradecen, es práctico y les gustan mucho», enlaza la cirujana Marta Ardavín, de la unidad de mama del CHUO.