Mequetrefas gana el 67 Graos del FITO con su obra ‘Liminar’

La compañía Mequetrefas se ha hecho con el premio del concurso ‘67 Graos Ourense Fervescénica’ enmarcado en el Festival Internacional de Teatro que se celebra durante estas semanas en la ciudad. La convocatoria pensada para impulsar a jóvenes creadores presentó este miércoles sus cuatro piezas seleccionadas en la Sala Emilia Pardo Bazán de campus de la UVigo, donde el público actuó como jurado para entregar los 600 euros del primer premio a la obra ‘Liminar’ de Mequetrefas, que con constantes referencias al mito de la caverna de Platón, pone en tela de juicio la construcción de una nueva realidad, cada vez más mediatizada por las Redes Sociales y la Inteligencia Artificial. El grupo empezó su andadura este año.