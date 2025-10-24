Jácome apura la implantación del control horario con deducción salarial si no se justifica ausencia

El alcalde de Ourense se hizo aún más conocido a principios de su mandato en su cruzada contra algunos funcionarios —a los que acusaba incluso de «sisar» horas a su jornada laboral— tras reconocer que había llegado a esconderse a primera hora de la mañana detrás de la puerta de algún departamento municipal para comprobar a qué hora encendían la luz sus funcionarios.

Este método pasará a la historia, pues el gobierno local anunció ayer que tiene rematado, y va a publicar de forma inminente en el Boletín Oficial de la Provincia, con lo cual entra ya en vigor, el Reglamento presencial de los Empleados y Empleadas del Concello de Ourense y del Consello Municipal de Deportes.

Es decir, que el gobierno local que preside Jácome implanta de forma extensiva este sistema a todos los funcionarios y trabajadores del Concello, con contratos a partir de 12 meses la aplicación Sixt. El reglamento ya es definitivo, se ejecuta de forma inminente y extensiva a funcionarios y a los trabajadores que tengan un contrato de una duración de 12 meses en adelante en el Concello.

Un reglamento cuyos objetivos, según explica en su articulado, es el de convertirse «en instrumento eficaz y eficiente» de control de las presencia de los empleados, «para asegurar el cumplimiento de la jornada y el horario establecidos, y el abono de las horas extraordinarias debidamente acreditadas».

Esta aplicación de control estaba funcionando todavía de forma parcial y no general desde 2023, pero ahora se aplicará en todos los ámbitos y servicios. A través de la aplicación se hará control de entrada a la jornada ordinaria o flexible; salida al almuerzo; regreso del almuerzo; salida por motivos ajenos al desempeño del puesto; uso de horas sindicales y un largo etcétera de alternativas, todas ellas registradas en el texto».

Deducción salarial

Uno de los aspectos del reglamento, que será sin duda el que resulte más impopular para los funcionarios, es que, de conformidad con el artículo 30 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, y sin prejuicio de sanción disciplinaria, que pueda corresponder a la parte de la jornada no realizada, dará lugar «a una deducción proporcional de haberes que no tendrá carácter sancionador».

Además, «el procedimiento para el descuento proporcional —de haberse— se iniciarán de oficio, una vez que se constante la diferencia negativa en el cómputo de la jornada mensual».

Así que nueva era en breve en el Concello de Ourense, mediante un sistema que ya funciona en las administraciones públicas y por el que los funcionarios se convertirán en los primeros responsables del cumplimiento y de forma secundaria los jefes de cada área de servicio municipal.