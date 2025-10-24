Goles solidarios por la AECC
El campo municipal de Oira acogió este jueves la quinta edición del partido benéfico contra el cáncer de mama, un encuentro con afán solidario en el que participaron el club EFF Rosalía, un equipo pionero en la provincia en el fútbol femenino, y una selección de mujeres de Ourense con proyección pública, incluidas concejalas de los cuatro partidos con representación municipal. La recaudación, tras la venta de entradas a 5 euros y la creación de una ‘fila cero’ para recoger donaciones —en la cuenta de Abanca ES68 2080 0475 5630 4000 0077—, va a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). La meta es impulsar la investigación.
