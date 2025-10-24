El Gobierno central «no nos dio fecha de remate de la Variante Norte» afirma el PP

Los diputados del PP por Ourense en el Congreso, afirman que a tenor de tras presentar una batería de preguntas ante esa cámara para saber la marcha de algunos de los proyectos viales de interés, concluyen que «el Gobierno socialista no compromete fecha para finalizar el primer tramo de la Variante Norte y retrasa deliberadamente o abandona los demás tramos la autovía A-56, Ourense-Lugo» indican los diputados.

Añaden que el ministerio de Transporte, «tres años y seis meses después del inicio de las obras del tramo Eirasvedras-Quintela es incapaz de comprometer una fecha de finalización, oculta el porcentaje de ejecución de las obras y confirma que todavía no han comenzado a ejecutar los dos viaductos singulares de este tramo», afirma el diputado del PP por Ourense, Celso Delgado.

Además, y a tenor de las respuestas o, en algún, caso del silencio del Gobierno central, a sus preguntas los diputados por Ourense concluyen que «21 meses después sigue pendiente la aprobación del proyecto de construcción del tramo Quintela- A Casilla, esencial para la continuidad de la Variante Norte. También indican que se confirma «que el Gobierno de Pedro Sánchez desiste de ejecutar el tan necesario proyecto del tramo Cambeo-Sanmartiño» interpretación que hacen tras las preguntas que han presentado ante la el Congreso.