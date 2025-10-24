La Deputación celebra un Hackathon para repensar el turismo sostenible

Ourense acoge estos días el Hackathon de Turismo Policéntrico Inteligente, una iniciativa impulsada por la Deputación de Ourense en colaboración con Area101 en el marco del proyecto europeo POST (Polycentric Sustainable Tourism), cofinanciado por el programa Espazo Atlántico 2021-2027. El evento, que comenzó el pasado 13 de octubre y culminará este 25 de octubre con la jornada presencial y la entrega de premios en la Facultad de Derecho del Campus de Ourense, busca repensar el turismo provincial desde una perspectiva sostenible, innovadora y participativa. Durante las últimas semanas, equipos multidisciplinares formados por emprendedores, investigadores, diseñadores y profesionales de distintos ámbitos han trabajado en torno a cinco grandes retos que pretenden convertir a Ourense en un laboratorio de innovación turística.

Los participantes han abordado cuestiones como la creación de rutas inteligentes y multiexperiencia, la gamificación cultural y rural, la movilidad verde y accesible, la resiliencia frente al cambio climático y los pasaportes territoriales con recompensas para fomentar un turismo más equilibrado. Cada uno de estos desafíos persigue ofrecer soluciones creativas que conecten la tecnología con la sostenibilidad y permitan distribuir el flujo turístico más allá de los principales núcleos de atracción, poniendo en valor el conjunto del territorio. La jornada final del sábado se centrará en la presentación de los prototipos desarrollados, en un proceso de pitching ante un jurado especializado que evaluará la viabilidad, el impacto y el grado de innovación de las propuestas, con el apoyo de mentores expertos que han acompañado a los equipos durante todo el proceso.

El diputado de Innovación, Objetivos de Desarrollo Sostenible y A2030, Jorge Pumar Tesouro, destacó el compromiso de la Deputación con la innovación abierta y la búsqueda de modelos turísticos respetuosos con el territorio y con las personas. «En Ourense encontramos el escenario perfecto para experimentar, porque tenemos termalismo, patrimonio, rural y diversidad geográfica. Este Hackathon permite generar ideas replicables que unen sostenibilidad y tecnología», afirmó. El responsable provincial subrayó también que muchas de las propuestas presentadas tienen aplicación directa sobre retos actuales, como la recuperación de los paisajes afectados por los incendios de este verano, reforzando así el papel de la provincia como referente en innovación territorial.

Esta iniciativa forma parte del proceso estratégico que la Deputación de Ourense desarrolla para consolidar un modelo turístico policéntrico, sostenible y tecnológico, en el que la participación ciudadana, la creatividad y la cooperación entre administraciones y sector privado son piezas fundamentales.